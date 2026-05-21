Caída de Plafón en Vía de la Estación Xola de la Línea 2 del Metro cardiopulmonary

Los usuarios han informado que, alrededor de las 16:00 horas, han visto caer un plafón en la estación Xola de la Línea 2 del Metro. Según los primeros reportes, esta caída del material resultó del colapso y a causa de los trabajos de mantenimiento para la inauguración del Mundial 2026 en la estación.

Los usuarios reportaron la caída de un plafón en la zona de vías de la estación Xola de la Línea 2 del Metro CDMX; esto fue lo que ocurrió hoy 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando las personas que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo (STC), que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, se percataron del colapso del material y solicitaron apoyo a los elementos de seguridad. A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes de instantes después de la caída del plafón en la Línea 2. En las grabaciones se observan fragmentos de la fachada en la zona de vías.

Asimismo, se ve que uno de los trenes se encuentra detenido mientras evalúan el caso. La Línea 2 del Metro CDMX es una de las rutas del STC que está recibiendo una intervención mayor, debido a que sus estaciones permiten llegar de manera directa a la zona del Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026.

Por esta razón, los usuarios conviven todos los días con las obras que se realizan a marchas forzadas rumbo a la fiesta deportiva que arranca el 11 de junio de 2026. Luego de la caída del plafón en la zona de vías de la estación Xola, personal de Protección Civil (PC), se encuentra en el lugar realizando una inspección. En tanto, se ha informado que el servicio en ambas direcciones no se ha detenido.

Sin embargo, los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX, refieren que hay retrasos en varias estaciones





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