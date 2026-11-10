Caída de árbol daña dos vehículos y deja sin luz una calle en Boca del Río

Un árbol debilitado por obras de banquetas cayó en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río, dañó dos vehículos y dejó sin energía eléctrica a toda la calle.

Un árbol de gran tamaño cayó sobre dos vehículos y sobre el cableado de energía eléctrica en la calle Conquistadores y Juan Pablo II, dentro del fraccionamiento Virginia de Boca del Río. El incidente dejó sin luz a toda la calle y provocó daños materiales a los automóviles estacionados en el punto de la caída.

Según el reporte disponible, la caída ocurrió en una calle donde el municipio realiza trabajos de rehabilitación de banquetas. Los vecinos afectados coinciden en que la intervención fue el detonante del problema que terminó afectando a varias familias del sector.

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Obras en banquetas debilitaron las raíces del árbol

Las obras municipales de banquetas ocasionaron que las raíces del árbol se debilitaran y terminaran desprendiéndose. Toda la sección de la calle estaba siendo excavada al momento del suceso.

El árbol era de gran tamaño, por lo que su peso y la falta de sujeción en el suelo removido facilitaron que cayera de manera repentina. La excavación alteró el terreno donde se encontraban las raíces, que son las que sostienen al ejemplar.

Con la caída, las ramas impactaron el cableado eléctrico que alimenta la calle. Como resultado, el suministro de energía se interrumpió en todo el tramo afectado, sin distinguir entre viviendas y negocios cercanos.

Vehículos y cableado eléctrico resultaron afectados

Dos vehículos sufrieron daños en el cofre, el toldo y parte del parabrisas tras el impacto del árbol. Los automóviles quedaron inutilizables en su parte frontal y superior, según describieron los propios dueños.

El corte de luz también afectó equipos de cómputo y electrodomésticos, que quedaron descompuestos en las viviendas de la zona. Los vecinos señalan que el daño no se limitó a los automóviles, sino que se extendió a la vida cotidiana de quienes viven en la calle.

Afectados piden al municipio asumir los daños

Los dueños de los vehículos dañados exigen que el municipio de Boca del Río se haga responsable de los daños ocasionados por la caída del árbol. Su reclamo abarca tanto las reparaciones de los automóviles como la pérdida de equipos electrónicos.

Los afectados relatan que durante la mañana preguntaron a los trabajadores de la obra si era necesario mover sus unidades. Según su testimonio, los trabajadores les respondieron que no era necesario hacerlo, situación que, a su juicio, influyó en que los automóviles permanecieran en el lugar del accidente.

Hasta el momento del reporte, el texto disponible no incluye una respuesta oficial del municipio sobre la solicitud de los afectados ni fechas para la restauración del suministro eléctrico en la calle Conquistadores y Juan Pablo II.