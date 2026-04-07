Caída del 19.7% en la afluencia turística a museos y zonas arqueológicas de Guanajuato: Cierre de Cañada de la Virgen, factor clave

La afluencia a museos y zonas arqueológicas en Guanajuato disminuyó un 19.7% en marzo de 2026, principalmente debido al cierre de Cañada de la Virgen. Se detalla el descenso de visitantes en zonas arqueológicas y museos, el origen de los turistas y los recintos más visitados.

Guanajuato , Gto. La afluencia a museos y zonas arqueológicas en Guanajuato experimentó una disminución significativa del 19.7 por ciento durante marzo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025. Esta baja, según los datos recabados, está directamente relacionada con el cierre temporal de Cañada de la Virgen, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos y atractivos del estado.

El cierre de este importante sitio ha tenido un impacto directo en la disminución general de visitantes, afectando tanto a las zonas arqueológicas como, en menor medida, a los museos. El descenso generalizado refleja un desafío importante para la industria turística y cultural de Guanajuato, que depende en gran medida de la afluencia de visitantes a estos espacios para su desarrollo económico y cultural. Este descenso del casi veinte por ciento pone en evidencia la importancia de la reapertura de Cañada de la Virgen para revitalizar el sector, y refleja la necesidad de fortalecer y diversificar la oferta cultural y turística para mitigar los efectos de posibles cierres futuros o de otros factores que puedan afectar la afluencia de visitantes. \En términos absolutos, los espacios culturales administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registraron un descenso considerable. En marzo de 2025, se contabilizaron 21 mil 127 visitantes, mientras que en marzo de 2026, la cifra se redujo a 16 mil 958, lo que representa una disminución de 4 mil 169 personas. Este descenso se desglosa en una afectación doble: por un lado, la disminución en la visita a las zonas arqueológicas, con el cierre de Cañada de la Virgen como el factor principal; y por otro lado, una disminución en la afluencia a los museos, aunque en menor proporción. Del total de visitas registradas en 2026, un 21.90 por ciento correspondió a las zonas arqueológicas, sumando un total de 3 mil 713 visitas. Si bien esta proporción es ligeramente mayor a la de 2025 (15.27 por ciento), el número absoluto de visitantes sigue siendo bajo, evidenciando el impacto del cierre de Cañada de la Virgen, que actualmente concentra menos del 1 por ciento de la afluencia total. Por su parte, los museos concentraron 13 mil 245 visitas, representando el 78.10 por ciento del total, mientras que en 2025 habían registrado 17 mil 900 visitas (84.73 por ciento). Esta información confirma una tendencia general a la baja en la actividad cultural en el estado.\En cuanto al origen de los visitantes, la tendencia predominante se mantuvo estable, con una clara predominancia del turismo nacional. En 2026, el 92.65 por ciento de los visitantes eran nacionales, sumando un total de 15 mil 712 personas, mientras que el 7.35 por ciento eran extranjeros, con un total de mil 246 visitantes. Las proporciones fueron similares en el año anterior, lo que indica una estabilidad en el origen de los visitantes. Entre los recintos más visitados, destacan el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, el Museo Histórico Casa de Allende y las zonas arqueológicas de Peralta y Plazuelas. Sin embargo, espacios como el Museo Casa de Hidalgo y, especialmente, Cañada de la Virgen, han registrado una afluencia significativamente menor, concentrando menos del 1 por ciento de las visitas debido a su cierre. Esta situación ha contribuido de manera significativa al descenso general de la afluencia turística a las zonas arqueológicas del estado, generando preocupación en el sector y la necesidad de implementar estrategias para atraer nuevamente a los visitantes y revitalizar el patrimonio cultural de Guanajuato





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