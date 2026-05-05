Caída del 29% en los beneficios de Sabadell en el primer trimestre

Los beneficios de Sabadell se desploman debido al aumento de costes y la disminución de ingresos por préstamos, complicando su transición post-TSB.

Los beneficios del primer trimestre del banco español Sabadell han experimentado una disminución del 29%, un resultado influenciado principalmente por el incremento en los costes operativos y una reducción en los ingresos generados por la cartera de préstamos .

Esta situación plantea un desafío significativo para la entidad financiera en su proceso de transición hacia una estrategia de operación independiente, especialmente tras la reciente venta de su filial británica TSB. El banco, que ocupa la cuarta posición en el mercado español por capitalización bursátil, registró un beneficio neto de 347 millones de euros durante el período comprendido entre enero y marzo.

Esta cifra se sitúa por debajo de las expectativas de los analistas consultados por Reuters, quienes habían proyectado un beneficio de 424 millones de euros. El aumento de los costes se ha cuantificado en un 13.4% en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por gastos no recurrentes que ascienden a 55 millones de euros.

Estos gastos están asociados a un plan de jubilación anticipada implementado para el personal en España, así como a un cargo de 14 millones de euros derivado de la venta de TSB. La dirección del banco anticipa que los costes relacionados con las jubilaciones anticipadas continuarán aumentando hasta alcanzar los 90 millones de euros en 2026.

No obstante, se espera que a partir de 2027 se materialice un ahorro bruto anual de 40 millones de euros, con un tercio de este ahorro ya visible en el año 2026. La cotización de las acciones de Sabadell ha sufrido una caída de más del 3% en lo que va de año, y a las 09:26 GMT de hoy, experimentaba una nueva bajada del 1%.

RBC Capital Markets ha destacado que los ingresos del banco se han situado por debajo de lo esperado. Es importante recordar que las acciones de Sabadell experimentaron un fuerte repunte en 2025, con un incremento del 80%, en un contexto favorable para los bancos españoles, impulsado por el crecimiento económico sólido de España y el consiguiente aumento en la demanda de préstamos.

Sin embargo, en los últimos meses, el banco ha comenzado a sentir el impacto de las reducciones en las tasas de interés implementadas por el Banco Central Europeo entre junio de 2024 y junio de 2025. Esta disminución en los costes de financiación para los clientes ha provocado una contracción en los márgenes de beneficio del banco.

Los analistas del sector financiero estarán especialmente atentos a la gestión del nuevo consejero delegado de Sabadell, Marc Armengol, y a su capacidad para mantener las tasas de crecimiento del banco en un escenario post-TSB, considerando que la filial británica representó el 18% del beneficio neto del grupo durante el primer trimestre. Para el año 2027, Sabadell se ha fijado el objetivo ambicioso de alcanzar un ratio de rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE), un indicador clave de la eficiencia y rentabilidad del banco, del 16%.

Este objetivo representa una mejora significativa con respecto al ROTE recurrente actual, que se sitúa en el 14.1%, y se espera que esté respaldado por un mayor volumen de préstamos concedidos en el mercado español. Para facilitar la evaluación del rendimiento del banco, Sabadell ha proporcionado una comparación proforma que excluye los resultados de TSB del margen de intereses, es decir, la diferencia entre los ingresos generados por los préstamos y los costes asociados a los depósitos.

Esta comparación se ha realizado a pesar de que la venta de TSB no se completó hasta el 1 de mayo. El margen de intereses de Sabadell ha disminuido un 3.5% interanual en el primer trimestre, situándose en 872 millones de euros, en línea con las previsiones de los analistas. En comparación con el trimestre anterior, el margen de intereses ha experimentado una caída del 2.5%.

A pesar de estos desafíos, el banco mantiene una perspectiva optimista y prevé que el margen de intereses crezca por encima del 1% a lo largo del presente año. La capacidad de Sabadell para navegar por este entorno económico cambiante y alcanzar sus objetivos de rentabilidad dependerá en gran medida de la implementación efectiva de su estrategia independiente y de la gestión eficiente de sus costes operativos





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sabadell Beneficios Resultados Financieros TSB Banco Economía Finanzas Costes Préstamos Margen De Intereses ROTE Marc Armengol RBC Capital Banco Central Europeo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El papa denuncia los ataques a la prensa y recuerda a los periodistas asesinadosEl pontífice subrayó el testimonio de los periodistas asesinados como un llamado a la verdad y la justicia.

Read more »

Los ataques de Israel contra Líbano en los últimos dos meses dejan cerca de 2,700 muertosLíbano fija en 2,700 los muertos y más de 8,200 los heridos a causa de ataques de Israel desde hace dos meses, pese al alto el fuego alcanzado a principios de abril.

Read more »

Los mejores peinados de la MET Gala 2026: Los estilos ganadores de la nocheEn la alfombra roja de la MET Gala 2026, los peinados se convirtieron en protagonistas. Estas fueron algunas de nuestras tendencias favoritas.

Read more »

En la MET Gala 2026, los cuerpos desnudos fueron los verdaderos protagonistasEstrellas de la talla de Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kate Moss le dieron su propio toque a los looks que hacían oda a la desnudez.

Read more »

Néstor Daniel se presentará en la Arena CDMX con Los Solitarios y Los BríosNéstor Daniel y sus Terrícolas se alistan para un concierto en la Arena CDMX el 15 de mayo, junto a Los Solitarios y Los Bríos. El artista venezolano celebra más de seis décadas de carrera y su mensaje de fe a través de la música.

Read more »

Met Gala 2026: Los looks de los latinosEsta Met Gala 2025 ha sido una exhibición de cómo la identidad latina puede fusionarse con el arte de vanguardia

Read more »