Caída del 8.4% en la Creación de Empleo Formal en México durante el Primer Trimestre de 2026

El mercado laboral mexicano muestra señales de desaceleración en el primer trimestre de 2026, con una reducción significativa en la creación de empleo formal. El análisis de los datos del IMSS revela las industrias y estados más afectados.

La generación de empleo formal en México experimentó un descenso significativo durante el primer trimestre de 2026, con una disminución del 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos revelan un panorama desafiante para el mercado laboral mexicano, a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ).

Al cierre de marzo de 2026, el IMSS reportó la incorporación de 207,604 puestos de trabajo en lo que va del año. Esta cifra representa una caída considerable en comparación con los 226,731 empleos generados en el primer trimestre de 2025 y se ubica muy por debajo de los registros de años previos, como el 2023, cuando se alcanzaron 423,384 plazas, o el 2017, con 377,694 empleos registrados ante el IMSS. Este comportamiento a la baja sugiere un estancamiento o incluso una contracción en la creación de empleo formal, lo cual podría tener implicaciones significativas para la economía mexicana, el bienestar social y la estabilidad del mercado laboral. El análisis detallado de los datos revela variaciones mensuales fluctuantes en la generación de empleo. Específicamente, se observa una pérdida de 8,104 puestos de trabajo en enero, seguida de una recuperación considerable de 182,778 empleos en febrero y un incremento más modesto de 32,930 puestos en marzo. Este patrón sugiere una volatilidad en el mercado laboral y podría estar influenciado por diversos factores económicos y estacionales. El segmento de plataformas digitales, que se esperaba impulsara el crecimiento del empleo, mostró variaciones negativas consecutivas durante el trimestre, con bajas de 67,521 empleos en enero, 24,896 en febrero y 8,376 en marzo. Esto indica que la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio no ha logrado compensar la tendencia a la baja en la creación de empleo formal en general.\El análisis por sectores económicos ofrece una perspectiva más detallada sobre las áreas que están experimentando contracciones y aquellas que muestran crecimiento. Cuatro industrias presentaron tasas anuales negativas al cierre de marzo. El sector agropecuario registró un descenso de 3.9%, la industria de la transformación experimentó una caída del 2.1%, la construcción disminuyó un 0.7%, y la actividad extractiva retrocedió un 0.3%. Estos datos sugieren dificultades en estos sectores, lo que podría estar relacionado con diversos factores, como la disminución de la demanda, los costos de producción y las condiciones del mercado global. Por otro lado, algunos sectores mostraron un desempeño positivo. Los transportes y comunicaciones lideraron el crecimiento, con un aumento del 10.0%, seguido por el comercio con un 3.4%, la electricidad con un 2.1%, los servicios para empresas con un 1.9%, y los servicios sociales con un 0.7%. Estos sectores podrían estar experimentando un auge debido a factores como el aumento de la demanda, las inversiones en infraestructura y la recuperación económica. A nivel geográfico, la situación del empleo también muestra disparidades significativas. Quince estados de la República Mexicana se encuentran en situación de crecimiento anual negativo. Las mayores contracciones se observaron en Guerrero, con una caída del 6.7%, seguido por Campeche con un 5.1%, Coahuila con un 2.8%, Tamaulipas con un 2.4%, y Sinaloa con un 1.9%. Otros estados que también experimentaron retrocesos fueron San Luis Potosí, Yucatán, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas y Aguascalientes. En contraste, algunas entidades federativas mostraron un crecimiento positivo, liderado por el Estado de México, con un aumento del 5.5%, e Hidalgo, con un 2.8%. Estas diferencias geográficas podrían estar relacionadas con factores como las condiciones económicas locales, las políticas públicas y la diversificación de la economía en cada estado. El desempeño del mercado laboral en México durante el primer trimestre de 2026 refleja una situación compleja y multifacética. La disminución general en la creación de empleo formal, a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, sugiere la necesidad de implementar políticas y estrategias para impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades laborales. El análisis detallado por sectores y estados revela las áreas más afectadas y aquellas que muestran mayor dinamismo, lo cual puede orientar las acciones para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el mercado laboral mexicano. Es fundamental monitorear de cerca la evolución del empleo y evaluar el impacto de las políticas implementadas para garantizar un mercado laboral sostenible y promover el bienestar de la población





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