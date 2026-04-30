Caída del Gobernador de Sinaloa: Revelaciones de Vínculos con el Crimen Organizado Sacuden a Morena

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formales de tráfico de drogas y otros delitos, exponiendo una red de corrupción que involucra a altos funcionarios de su gobierno y a figuras clave de Morena. La investigación, impulsada por Estados Unidos, revela vínculos con cárteles y pone en tela de juicio el apoyo incondicional de Claudia Sheinbaum al gobernador.

Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa , ha enfrentado acusaciones persistentes de vínculos con el crimen organizado desde 2024, a pesar de las cuales mantuvo el apoyo de figuras clave dentro de Morena , incluyendo al presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum .

Inicialmente, Rocha Moya respondió a estas acusaciones con desdén y cinismo. Sin embargo, la presión aumentó tras la entrega de información a Estados Unidos, que reveló una lista de funcionarios mexicanos vinculados a cárteles, incluyendo a Rocha Moya y nueve miembros de su administración. Esta información, filtrada desde enero del año pasado, alertó al gobierno de Sheinbaum, quien, a pesar de las advertencias, continuó respaldando al gobernador.

La situación se agravó con la declaración del embajador de Estados Unidos en México, quien anunció la disposición de actuar contra políticos mexicanos relacionados con el narcotráfico. La investigación, que involucra a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ha resultado en acusaciones formales contra Rocha Moya y otros funcionarios de su gobierno, incluyendo al senador Enrique Inzunza, exsecretarios de gobierno y jefes de policía.

La operación, que abarca desde policías hasta gobernadores y legisladores federales, ha desatado una crisis política en Sinaloa y ha puesto en evidencia la corrupción que permea las instituciones gubernamentales. La caída de Rocha Moya se considera un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México, confirmando investigaciones que el gobierno mexicano siempre había negado.

La situación ha generado tensiones internas dentro de Morena, con figuras como Omar García Harfuch señalando que la seguridad en Sinaloa no mejoraría mientras Rocha Moya permaneciera en el poder. El apoyo incondicional de Sheinbaum a Rocha Moya, a pesar de las advertencias, ha sido objeto de críticas y ha puesto en tela de juicio su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

La investigación continúa y se espera que revele más detalles sobre la red de corrupción que involucra a funcionarios mexicanos y cárteles de la droga. La confirmación de estas investigaciones marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en México, y Rocha Moya se ha convertido en el primer eslabón en caer de una cadena de corrupción que se extendía por todo el país.

La situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones gubernamentales, y se espera que tenga un impacto significativo en la política mexicana en los próximos años. La respuesta del gobierno federal y de Morena a esta crisis será crucial para restaurar la confianza pública y demostrar un compromiso real con el combate a la corrupción y el crimen organizado





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