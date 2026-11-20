Telcel sufre fallos generalizados en llamadas y datos el 20 de noviembre de 2026. Downdetector reporta que el 70% de incidencias son por señal móvil en CDMX y Guadalajara.

Usuarios de la operadora mexicana Telcel reportaron una interrupción significativa en sus servicios de conectividad el viernes 20 de noviembre de 2026. Este viernes, usuarios de la compañía Telcel reportan fallas en el servicio de datos y llamadas a nivel nacional, afectando la capacidad de comunicación de millones de personas. Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la empresa sobre la causa técnica exacta ni un cronograma estimado para la resolución completa de las incidencias.

Según datos agregados por el sitio de monitorización Downdetector, el 70% de reportes es por señal móvil, evidenciando un problema predominante en la recepción básica de la red. Adicionalmente, el 16% de los usuarios reportan problemas con el acceso a internet y el 13% con las llamadas de voz, lo que sugiere que aunque la infraestructura de datos está operativa, la estabilidad general de la red se ha visto comprometida.

Also read Kyle Shanahan vs. Kevin O'Connell frente a frente en la NFL México 2026

Distribución Geográfica de las Afectaciones

La mayoría de quejas son de usuarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila, concentrando el impacto en zonas urbanas de alta densidad demográfica. En la capital del país, la Ciudad de México, los usuarios notaron una caída abrupta en la velocidad de descarga y la capacidad de establecer llamadas entrantes. En Guadalajara, Jalisco, la interrupción fue similar, con largas filas en tiendas de la compañía y numerosas quejas en redes sociales sobre la falta de servicio.

En la ciudad norteña de Saltillo, Coahuila, la situación también ha sido crítica, con reportes de usuarios que no pueden conectar su equipo a la red 4G o 5G. Las áreas metropolitanas de estas tres localidades están experimentando la mayor saturación de tickets de soporte, indicando que el problema no es aislado a un solo nodo de transmisión, sino que afecta a múltiples torres en estas regiones específicas.

Contexto Tecnológico Nacional e Internacional

Esta falla en el servicio de Telcel ocurre días después de que Microsoft sufriera una caída global de los servicios de Microsoft 365, el 12 de noviembre, que dejó sin correo electrónico a más de 450 millones de usuarios. El reciente incidente de Telcel ocurre en un contexto de inestabilidad tecnológica reciente, donde las grandes corporaciones han enfrentado vulnerabilidades críticas. De la empresa mexicana de telecomunicaciones y telefonía fue en mayo pasado. En ese momento, los usuarios de Telcel reportaron problemas en su línea telefónica, al no poder realizar llamadas, mostrando que la operadora ha enfrentado ciclos recurrentes de inestabilidad.

La coincidencia temporal con otros grandes colapsos globales ha generado especulaciones, aunque todas las entidades descartaron un 'hackeo' en los incidentes previos. La caída de Microsoft afectó la productividad empresarial global, mientras que en el sector transporte, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la mayor suspensión total de despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este evento aeronáutico dejó sin operar a más de 12,000 vuelos afectados, debido a un fallo técnico al sustituir cableado de cobre por fibra óptica en una infraestructura que el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó de obsoleta.

Impacto en Infraestructura Crítica y Mercados

Además de los servicios gubernamentales y de transporte, la semana del 20 de noviembre de 2026 ha sido marcada por interrupciones sistémicas en plataformas laborales y financieras. A esto se sumaron interrupciones en la plataforma laboral Workday, el banco Chase, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, Apple y la red interna de la NSA. Estas fallas masivas indican una vulnerabilidad compartida en las cadenas de suministro de software y hardware que sostienen la economía moderna.

Para los usuarios de Telcel, el impacto inmediato se traduce en la imposibilidad de realizar transacciones bancarias móviles, acceder a servicios de emergencia y mantener la productividad laboral remota. Se espera que la empresa lance un comunicado técnico detallado en las próximas horas para explicar si el problema es estructural o temporal. Los usuarios en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila, se han visto obligados a depender de redes alternativas o Wi-Fi público para mantenerse conectados mientras persiste la inestabilidad en la red principal de datos.