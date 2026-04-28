Cabello humano: la solución innovadora para limpiar los canales de Xochimilco

Matter of Trust utiliza filtros hechos con un kilo de cabello para recuperar contaminantes como hidrocarburos y metales pesados en los canales de Xochimilco, promoviendo una solución sostenible y circular para la contaminación del agua.

La contaminación de los canales de Xochimilco , un tesoro turístico emblemático al sur de la Ciudad de México, ha captado la atención de Matter of Trust, una organización con más de 27 años de experiencia en proyectos ambientales innovadores.

La empresa ha implementado una solución inusual pero efectiva: el uso de filtros hechos con cabello humano para limpiar el agua y recuperar contaminantes. Esta iniciativa, que llegó a México en 2024, ya está en marcha en el Bosque de Chapultepec y en las chinampas de Xochimilco, brindando apoyo a las comunidades locales, la biodiversidad y el ecosistema en general. La base de esta tecnología reside en la capacidad natural de la tierra para asimilar el cabello como un nutriente.

Constanza Alejandra Sotocandia, gerente de Operaciones de Matter of Trust, explica: “La tierra siempre ha memorizado y ha entendido que el cabello es un nutriente para la tierra. Si nosotros retrocedemos el tiempo o todavía en la actualidad y observamos con detenimiento, nos damos cuenta que a los animales se les cae su cabello y cae directamente hacia la tierra. Eso funciona como nutrientes y hace crecer nueva vida, un nuevo ecosistema.

” Matter of Trust ha desarrollado filtros llamados 'bumps', que son esencialmente tubos rellenos con aproximadamente un kilo de cabello. Estos filtros se sumergen en el agua de los canales, donde absorben contaminantes como hidrocarburos, metales pesados, coliformes fecales, aceites y grasas.

Además de los 'bumps', la empresa utiliza planchas que se colocan en las orillas de lagos y mares, aprovechando el movimiento de las mareas para maximizar la limpieza. El proceso es cíclico y sostenible: después de dos meses de uso, los filtros se retiran y se introducen en tambos con bacterias que se alimentan de los contaminantes absorbidos. Una vez que las bacterias han completado su tarea, el cabello se reutiliza como composta, cerrando el ciclo y evitando cualquier desperdicio.

Este proceso de descontaminación se aplica únicamente a derrames pasivos, es decir, aquellos que contienen residuos no peligrosos. La empresa opera bajo tres líneas principales: PetroPelo (petróleo y pelo), AgroPelo (agricultura y pelo) y Fertipelo (fertilizante y pelo), cada una enfocada en diferentes aplicaciones del cabello para la remediación ambiental.

La iniciativa de Matter of Trust no solo aborda la contaminación del agua en Xochimilco, sino que también promueve una economía circular y un enfoque innovador para la gestión de residuos. La reutilización del cabello como filtro y fertilizante demuestra el potencial de los recursos naturales subutilizados para resolver problemas ambientales complejos. La empresa continúa expandiendo sus proyectos en México, buscando colaboraciones con salones de belleza y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente.

La efectividad de estos filtros y su impacto a largo plazo en el ecosistema de Xochimilco serán monitoreados de cerca, pero la iniciativa representa un paso prometedor hacia la restauración de este importante sitio turístico y cultural. Para mantenerse al día con las últimas noticias, ¡EL UNIVERSAL ahora está disponible en Whatsapp





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