Cabinet report five persons and seizes drugs in the sea, the fourth in a week

Cabinet Security reported five people in custody and drugs in the Mediterranean Sea, the fourth in a week.

Un gabinete de seguridad aseguró un barco con tres motores fuera de cola, arrestó a dos personas extranjeras y encontró una sustancia con características similares a la cocaína, informaron del gabinete de seguridad a través de un comunicado conjunto.

Se trata del cuarto aseguramiento de drogas ilícitas en el mar en una semana, según destacó el gabinete de seguridad. Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, el personal naval logró detenerlo, afectando significativamente a las operaciones de grupos delictivos dedicado al trasiego de drogas.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal





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