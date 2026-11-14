Cadillac F1: Frederik Vesti y Colton Herta disputan el asiento de Valtteri Bottas

Cadillac no confirma la continuidad de Valtteri Bottas para 2027. Frederik Vesti y Colton Herta son los principales candidatos para completar la parrilla junto a Checo Pérez.

Cadillac Racing ha dejado clara su intención de contar con Checo Pérez para la temporada 2027 de Fórmula 1, asegurando su plaza en la escudería. Sin embargo, la situación del piloto finlandés Valtteri Bottas permanece en una incertidumbre total, ya que la organización no ha oficializado su renovación. Esta falta de confirmación ha abierto la puerta a nuevos candidatos, destacando especialmente al danés Frederik Vesti, quien surge como un contender formidable para el segundo asiento.

La candidatura de Frederik Vesti

Frederik Vesti, de 24 años, ocupa actualmente el rol de piloto reserva en Mercedes y compite en el campeonato IMSA con Cadillac desde 2025. Esta conexión con General Motors le otorga una ventaja significativa para su potencial ascenso a la máxima categoría. Según reportes de Motorsport, las referencias internas del programa deportivo de Cadillac hacia Vesti son positivas, consolidando su posición frente a otros aspirantes.

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El rendimiento de Vesti en México durante el Gran Premio fue crucial para llamar la atención. Sustituyó a George Russell en la primera práctica y finalizó tercero, a solo 74 milésimas de Kimi Antonelli. Este resultado no solo demostró velocidad, sino también adaptabilidad inmediata con las unidades de Mercedes. Russell incluso expresó públicamente que Vesti merece una oportunidad en la parrilla, reforzando su credibilidad técnica.

El debate por el segundo asiento

La disputa por la vacante dejada o a rellenar en Cadillac involucra a varios actores clave. Además de Vesti, el estadounidense Colton Herta se mantiene como una opción sólida. Herta busca su primera oportunidad en la Fórmula 1 y representa una alternativa atractiva para la marca. La decisión final no genera consenso dentro de las organizaciones implicadas en el proyecto.

TWG, el grupo inversor detrás de Cadillac, muestra una preferencia clara por fichar a Colton Herta. Por otro lado, dentro de la estructura de General Motors existe un interés fuerte en retener la experiencia de Valtteri Bottas. Esta división de criterios complica el proceso de selección, ya que no existe un acuerdo unánime sobre qué perfil se ajusta mejor a la visión a largo plazo del equipo estadounidense.

Posición de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas sostiene firmemente que su contrato para la próxima temporada sigue vigente. El piloto finlandés asegura que no ha recibido ninguna comunicación oficial que modifique su estatus dentro del equipo. A diferencia de lo ocurrido con Checo Pérez antes del Gran Premio de México, Cadillac no ha hecho público ningún anuncio que respalde o neguite la continuidad de Bottas.

La falta de claridad por parte de la escudería contrasta con la postura legal de Bottas. El finlandés mantiene que, hasta que no haya una resolución formal, su posición está garantizada contractualmente. Esta situación crea un ambiente de negociación complejo, donde las expectativas de Bottas chocan con la estrategia de marketing y rendimiento que busca establecer la marca.

Impacto en la parrilla de 2027

La incertidumbre actual afecta directamente la planificación de los tres pilotos mencionados. Ninguno de ellos tiene el asiento totalmente asegurado a pesar de sus respectivos méritos y contratos. Bottas continúa bajo cobertura contractual, Herta presiona para romper el techo de cristal en la Fórmula 1, y Vesti intenta convencer a Cadillac de su capacidad para dar un salto inmediato.

Las próximas semanas serán determinantes para definir la identidad del equipo Cadillac en su debut en la Fórmula 1. La decisión final dependerá de equilibrar la experiencia de veteranos como Bottas con el potencial de talento joven como Herta y Vesti. Hasta que no haya un anuncio oficial, el mercado seguirá analizando cada movimiento y resultado en las categorías de resistencia como indicadores clave del futuro de la escudería.