Cae 'El Chucky 69' en Jalisco y asegurada mercancía pirata en CDMX

Operativo conjunto de IMPI y SEMAR detiene a 'El Chucky 69' en Jalisco por explotación infantil. También incautan 525,500 pesos en videojuegos piratas en el centro histórico de la CDMX.

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo de alto perfil que resultó en la detención de un presunto delincuentes y la incautación de una vasta cantidad de productos ilegales en la capital del país. Este evento multidisciplinario involucró la captura de ' El Chucky 69' en el estado de Jalisco, bajo acusaciones graves relacionadas con redes criminales internacionales. Simultáneamente, en la Ciudad de México, se ejecutaron inspecciones exhaustivas que permitieron asegurar mercancía infractora de derechos de propiedad industrial en zonas comerciales de alta afluencia.

Operativo Contra Red de Explotación Infantil

La investigación sobre 'El Chucky 69' apunta a su presunta participación en una red internacional dedicada a la explotación infantil. Este individuo se encuentra actualmente bajo custodia judicial mientras las autoridades profundizan en la estructura organizativa que se le atribuye. La captura en Jalisco representa un hito en la lucha contra este tipo de crímenes que operan a escala global y afectan a menores de edad. Los detalles específicos sobre las víctimas y el alcance exacto de la red continúan siendo objeto de análisis por parte de las unidades especializadas.

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Incautación Masiva en Plaza Meave

En paralelo a la detención en el interior del país, se realizó un operativo de decomiso en los pasillos de Plaza Meave, ubicados sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este punto estratégico es conocido por reunir diariamente a coleccionistas, jugadores y compradores que buscan ofertas en artículos relacionados con el entretenimiento. Durante la inspección, las autoridades aseguraron más de medio millón de pesos en mercancía identificada como pirata, demostrando la magnitud del mercado informal de productos electrónicos y de entretenimiento en la zona.

Roles del IMPI y la Secretaría de la Marina

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de la Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), dirigió las visitas de inspección a seis establecimientos comerciales. Estos locales se dedican específicamente a la comercialización de videojuegos y sus accesorios. El resultado directo de estas acciones fue el aseguramiento de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad industrial, confirmando la existencia de una distribución organizada de productos falsificados en el corazón comercial de la ciudad.

Detalle de la Merchancía Decomisada

El inventario de la mercancía asegurada incluye activos de alto valor comercial para el mercado ilegal. Se confiscaron once consolas que tienen la capacidad de reproducir cuatro mil videojuegos, cada una con un valor aproximado de mil pesos. A este grupo de dispositivos se suman quinientas setenta y nueve piezas adicionales, entre las cuales se encuentran videojuegos, controles y accesorios diversos. Estas marcas incluyen nombres prominentes como PlayStation, PS3, Xbox y Nintendo, con un valor comercial total que asciende a quinientos veinticinco mil quinientos pesos.

Protocolo de Verificación de Derechos de Marca

Para validar la ilegalidad de los productos, el IMPI utilizó un cuadro técnico de derechos de propiedad industrial que contiene quinientos cuarenta y tres registros de marca. Estos registros cubren las clases novena, dieciséis y veintiocho, correspondientes a videojuegos, juguetes, accesorios y artículos de papelería. El documento de referencia incluye números de registro, denominaciones gráficas, fechas de concesión y vigencia, lo que permite identificar con precisión los signos protegidos. Esto facilitó la comparación directa con los productos incautados en los estantes de los comercios inspectados.

Marcas Famosas y Impacto en el Consumo

Entre los registros de referencia figuran marcas de consolas y plataformas como Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, así como títulos icónicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon, Minecraft y Sonic the Hedgehog. El anexo legal también contiene dos declaratorias de marca famosa, incluyendo una referente a LEGO y su diseño. El instituto especificó que el cuadro documenta los derechos de referencia, mientras que la identificación final corresponde al análisis de inventario, asegurando que se determine qué signos exhibe cada artículo y con qué registros protegidos guarda relación su uso no autorizado.