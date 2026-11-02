Cae más de 180 por ciento órdenes aprehensión CDMX 2026 seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta un aumento del 180 por ciento en órdenes de aprehensión cumplidas en la Ciudad de México durante 2026.

En lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado operativos casi cada semana para desmantelar células criminales en la Ciudad de México. Según datos oficiales proporcionados por la propia secretaría, las órdenes de aprehensión cumplidas en 2026 han experimentado un incremento superior al 180 por ciento en comparación con el periodo correspondiente a 2025. Este dato cuantitativo refleja una intensificación significativa en las acciones coercitivas y preventivas del gobierno capitalino frente a la delincuencia organizada.

Estrategia inteligencia y confianza ciudadana

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, ha detallado en entrevistas recientes los fundamentos de esta nueva etapa de combate al crimen. El funcionario describe una estrategia integral basada en tres pilares fundamentales: la inteligencia policial, la investigación profunda y la coordinación estrecha con la Fiscalía de la Ciudad de México y el Gobierno federal. El objetivo central es detener a quienes generan violencia activa y actuar contra las células criminales por los delitos que puedan acreditarse en cada momento, mientras continúan abiertas las investigaciones por homicidio o extorsión.

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Vázquez explica cómo ha cambiado la presencia territorial de los grupos delictivos y cómo las autoridades buscan desarticularlas mediante operaciones precisas. Al preguntar sobre la construcción de estas investigaciones y la importancia crítica de detener a este tipo de personas, el secretario señaló que todas las indagatorias contra generadores de violencia o personas involucradas en conductas delictivas, como el fraude, inician con un elemento vital: la confianza de la gente en las instituciones. Ha observado que esta confianza en la ciudad ha ido creciendo año con año, un fenómeno que no afirma solo él, sino que confirman encuestas levantadas por el Inegi, donde la gente percibe cada vez mejor el desempeño de las autoridades y confía más en ellas.

Esa confianza, sostiene el titular de la secretaría, permite obtener información valiosa para iniciar las indagatorias con mayor eficacia. Los testimonios y los elementos que aportan los ciudadanos se convierten en un punto de partida indispensable para el trabajo policial cotidiano. La gente se acerca con nosotros, denuncia y aporta elementos concretos. A partir de ahí generamos una investigación de forma coordinada con la Fiscalía de la Ciudad de México y, muchas veces, también con nuestros pares del Gobierno de México. Esta sinergia institucional es clave para el éxito de las operaciones.

Reducción homicidios puntos calientes

La prioridad operativa, según las directrices establecidas, es intervenir con rapidez cuando se trata de personas relacionadas con delitos que afectan directamente la vida de las comunidades. Lo que nos ha pedido la Jefa de Gobierno es enfocar nuestros esfuerzos para detener con la mayor prontitud a estos generadores de violencia, máxime si están involucrados en delitos como el homicidio, la extorsión y otros que generan un daño irreparable en las comunidades. Esta línea de acción busca disuadir la impunidad y proteger a la población civil de manera inmediata.

Vázquez explica que una de las operaciones recientes fue contra personas que trasladaban narcóticos mediante distintos inmuebles en el poniente de la capital. Se trató de una detención de personas que movían narcóticos a través de distintas casas de seguridad en la zona poniente de la ciudad. Las autoridades indican que van a actuar de manera asertiva y van a seguir deteniendo a quienes cometen los delitos para evitar que se dañe a la ciudadanía. Estas intervenciones son parte de un esfuerzo continuo por limpiar los espacios públicos de la presencia criminal.

El trabajo policial, dice el secretario, debe ir más allá de las capturas físicas, ya que la presencia de grupos delictivos también deteriora las relaciones entre vecinos y la tranquilidad de los barrios. Este trabajo lo acompañamos de un trabajo social, porque sabemos que estos delitos tienen impacto profundo en las comunidades. El objetivo último es que esas comunidades se sientan tranquilas, que sus vecinos confíen unos en otros y que el delito no se vuelva un factor de destrucción de lo que comúnmente se llama tejido social. Esa es la estrategia de la ciudad a largo plazo.

Modelo inteligencia patrones violencia

Respecto a la reducción del 18 por ciento en los homicidios respecto al año pasado, Vázquez atribuye este éxito a un modelo de inteligencia que se ha construido en el gabinete que encabeza la Jefa de Gobierno. Primero, detectamos patrones de ocurrencia de violencia, lo que comúnmente se llama puntos calientes. Una vez que detectamos esos patrones, identificamos qué personas están generando violencia en el punto donde hay alta incidencia. Este enfoque proactivo permite anticipar los movimientos delictivos antes de que escalen.

De acuerdo con el secretario, conocer esas disputas internas les permite orientar las investigaciones hacia las personas y las células involucradas con mayor precisión. Identificamos quién tiene conflicto con quién, porque la violencia necesariamente implica la existencia de un conflicto, en este caso, entre grupos delictivos o entre personas rivales. Una vez que identificamos cuáles son los conflictos activos, actuamos contra esas células, ya sea por la propia violencia registrada o por su vulnerabilidad penal inmediata. Esto rompe los ciclos de retaliación entre bandas.

Esto significa que una célula investigada por hechos violentos puede ser intervenida por otros delitos que también comete, sin que implique abandonar las indagatorias originales. Hay muchos de estos grupos que están enfrascados en conflictos violentos y que también cometen delitos contra la salud. Entonces actuamos por la vía del delito contra la salud, además de continuar con otras investigaciones por homicidio o por extorsión. Así, lo que hacemos es eliminar conflictos estructurales y bajar la violencia generalizada. Vázquez atribuye a ese modelo de inteligencia parte fundamental de la disminución de los homicidios registrados en la capital, consolidando una tendencia positiva en la seguridad pública.