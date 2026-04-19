Cae segundo y tercer mando de Los Chapitos en Mazatlán; aseguran millonario botín

Dos presuntos integrantes de alto rango de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Efraín 'N' (tercer nivel) y Jesús Miguel 'N' (cuarto nivel), fueron detenidos en Mazatlán tras cateos. Se decomisó armamento, drogas, equipo táctico y vehículos, con una afectación económica estimada en más de 2.5 millones de pesos.

En un operativo contundente llevado a cabo en Mazatlán , Sinaloa, las fuerzas de seguridad mexicanas lograron la detención de dos individuos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos . Las acciones se desplegaron tras la ejecución de órdenes de cateo en dos inmuebles estratégicos ubicados en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines, identificados como centros de operación del grupo delictivo.

La investigación que culminó en estas detenciones se desprende de trabajos de inteligencia y análisis que permitieron ubicar a los aprehendidos en escalafones significativos dentro de la estructura criminal. Efraín 'N', identificado como el tercer mando en importancia dentro de la facción, y Jesús Miguel 'N', ubicado en el cuarto nivel, son las figuras clave que cayeron en manos de la justicia.

Esta operación representa un golpe a la organización, no solo por la captura de mandos intermedios, sino también por el decomiso de un arsenal considerable y otros elementos que fortalecían sus operaciones ilícitas. El valor estimado de lo asegurado asciende a más de 2.5 millones de pesos, impactando directamente las finanzas del Cártel de Sinaloa.

La efectividad de este operativo se atribuye a la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes unieron esfuerzos para desmantelar parte de esta red criminal. Los detalles de la intervención revelan el aseguramiento de armamento de alto poder, incluyendo un fusil Barrett, considerado un arma de gran calibre y letalidad.

Además de las armas, se incautaron dosis de estupefacientes, equipos de comunicación esenciales para la coordinación de actividades ilícitas, una camioneta blindada que presumiblemente era utilizada para el transporte seguro de los miembros o mercancía, cuatro granadas capaces de causar daños significativos, múltiples cargadores para armas de fuego y equipos de radiocomunicación que permitían la comunicación segura entre los integrantes del grupo. Este decomiso no solo priva al cártel de recursos materiales, sino que también dificulta su capacidad operativa y logística, generando un retraso en sus planes y actividades.

La importancia de esta detención radica en que Efraín 'N' habría sido identificado como el sucesor de Saúl Iribe Escobosa, alias Tío Miguel, quien fue capturado previamente el 30 de marzo. Iribe Escobosa ostentaba el liderazgo de una célula delictiva encargada del narcomenudeo en la zona de Mazatlán, lo que sugiere una continuidad en la estructura de mando y una estrategia de reemplazo dentro de la organización.

La captura de estos dos individuos, especialmente la de quien se presume es el sucesor de un líder de célula, demuestra la capacidad de las agencias de inteligencia para monitorear y desarticular las jerarquías criminales, buscando evitar la rápida reorganización y continuación de sus actividades. La presencia de armas de guerra como el fusil Barrett subraya la peligrosidad de estos grupos y la necesidad de operativos firmes para garantizar la seguridad pública.

La operación en Mazatlán es parte de una estrategia más amplia para combatir al crimen organizado en el estado de Sinaloa, un territorio históricamente marcado por la presencia de importantes cárteles de la droga. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir trabajando para desmantelar estas organizaciones y llevar ante la justicia a sus integrantes, sin importar su nivel jerárquico.

La afectación económica calculada en poco más de 2.5 millones de pesos no solo representa una pérdida monetaria directa para el cártel, sino que también puede significar la imposibilidad de adquirir nuevo armamento, drogas o financiar operaciones futuras, debilitando así su capacidad de acción a corto y mediano plazo. La información difundida por el Gabinete de Seguridad de México a través de sus plataformas digitales, acompañada de material visual como fotografías del armamento asegurado, refuerza la transparencia del operativo y comunica a la ciudadanía los esfuerzos realizados para combatir la delincuencia.

La detención de ambos individuos es un paso significativo en la desarticulación de la facción de Los Chapitos, y se espera que las investigaciones continúen para identificar y capturar a otros miembros de la organización y desmantelar completamente sus redes operativas.





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