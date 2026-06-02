Caen las llegadas de turistas estadounidenses a México por vía aérea durante 2025

Las llegadas aéreas de turistas de Estados Unidos a México cayeron 6.1% en el primer cuatrimestre de 2025, afectadas por la inseguridad, conflictos políticos y competencia caribeña. Canadá compensó parcialmente la baja con un crecimiento del 9.9%.

Los arribos de turistas estadounidenses a México por vía aérea experimentaron una caída del 6.1% durante los primeros cuatro meses de 2025, sumando 4.7 millones de personas, lo que representa un descenso más pronunciado que el promedio general del -1.2%.

Este retroceso implicó una pérdida de cuota de mercado para México, aunque fue parcialmente compensado por el incremento en llegadas desde Canadá. Según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, esta es la primera disminución en el flujo de turistas estadounidenses por avión desde 2021, cuando comenzaba la recuperación tras la pandemia de Covid-19.

El descenso interrumpe una racha de 17 meses de crecimiento sostenido, que solo mostró un signo negativo en mayo de 2025, excepto por un incremento puntual en enero pasado. Las razones detrás de esta tendencia son múltiples. La competencia de destinos caribeños como República Dominicana, los conflictos políticos bilaterales, la falta de promoción turística y la percepción de inseguridad han influido en la decisión de los viajeros.

Un factor clave fue la actualización del aviso de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos el 28 de mayo, que califica el riesgo en México como elevado debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros, especialmente en algunas zonas. Esta advertencia se emitió en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA, y se instó a los ciudadanos estadounidenses a considerarla antes de viajar.

En paralelo, las aerolíneas estadounidenses redujeron un 8.6% el número de pasajeros transportados hacia México entre enero y abril, totalizando 9 millones 31,550, frente a una caída del 4.3% en 2025 y un crecimiento del 8.8% en 2024. Para contrarrestar esta situación, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció una serie de road shows en ciudades clave de Estados Unidos y Canadá durante el segundo semestre del año, incluyendo Houston, Dallas, Phoenix, Vancouver, Montreal y Quebec.

Estos eventos contarán con la participación de empresarios mexicanos y representantes de destinos turísticos nacionales. Por otro lado, Canadá se consolidó como el segundo mercado emisor, con un millón 619,394 turistas y un incremento del 9.9% respecto a 2025. El crecimiento canadiense se atribuye en parte a los conflictos políticos con Estados Unidos, que han desviado sus viajes hacia México, especialmente en rutas como Toronto-Cancún y Montreal-Cancún.

Como resultado, la participación de Canadá en las llegadas aéreas extranjeras subió de 18.1% a 20.2% entre 2025 y 2026. Otros mercados relevantes incluyen Reino Unido (+11.9%), Colombia (+18.7%), Francia (+13.8%), España (+23.7%), Alemania (-2.5%), Chile (-0.9%) y Brasil (+14.5%). Argentina registró una caída del 7.2%, mientras que Colombia fue el país invitado al Tianguis Turístico en Acapulco, fortaleciendo la cooperación migratoria





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