Caen los Precios del Petróleo por Optimismo ante un Posible Cese al Fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque Persiste la Inquietud

Los mercados energéticos globales reaccionan a las negociaciones de cese al fuego, pero la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y la situación geopolítica mantiene la cautela.

Los mercados energéticos globales experimentaron una jornada volátil este miércoles, aunque finalmente cerraron con una caída significativa en los precios de referencia del petróleo . Este descenso se atribuye principalmente al optimismo generado por el anuncio de un posible acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán , un pacto que buscaría aliviar las tensiones geopolítica s en la región y, potencialmente, normalizar el suministro de crudo a través del crucial Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, a pesar del alivio momentáneo observado en las cotizaciones, la incertidumbre persiste entre analistas y expertos, quienes expresan escepticismo sobre la estabilidad a largo plazo del acuerdo y la capacidad de este para garantizar una normalización completa y sostenible del flujo de petróleo. Las preocupaciones se centran en la fragilidad del pacto, la posibilidad de interrupciones en el suministro y la complejidad de las relaciones diplomáticas entre las partes involucradas, especialmente considerando la persistencia de focos de conflicto regional.\El impacto de este acuerdo en el mercado petrolero se tradujo en una notable disminución en los precios de referencia. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) sufrió una caída considerable, perdiendo 17.08 dólares, equivalente a un 15.98 por ciento, para cerrar en 89.81 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI), por su parte, finalizó la sesión en 96.37 dólares por barril, lo que representa un retroceso del 14.68 por ciento. Esta caída en el WTI es particularmente significativa, ya que se trata de la más drástica observada en un solo día desde abril de 2020, según datos proporcionados por Banco BASE. Esta fuerte disminución rompió una tendencia de siete sesiones consecutivas en las que el WTI había operado por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares. A pesar de este ajuste, el precio del WTI aún mantiene una presión alcista acumulada del 47.17 por ciento en comparación con el cierre de febrero, lo que refleja la volatilidad subyacente del mercado y la persistencia de factores que podrían impulsar los precios al alza en el futuro. El Brent, otro importante punto de referencia, también experimentó una reducción, cerrando en 96.56 dólares por barril, con una disminución del 11.65 por ciento. Esta es la segunda ocasión desde mediados de marzo que el Brent cotiza por debajo de los 100 dólares, aunque el balance desde el inicio del conflicto bélico sigue siendo elevado, con un incremento neto del 33.06 por ciento, lo que subraya la persistencia de las tensiones geopolíticas y su impacto en el mercado energético.\Banco BASE ha señalado que el apetito por el riesgo en los mercados fue impulsado por el anuncio de una tregua de dos semanas que busca reabrir gradualmente el paso por el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. Se confirmó que la primera ronda de negociaciones oficiales tendrá lugar este fin de semana en Islamabad, Pakistán, lo que sugiere un avance en las conversaciones diplomáticas. La delegación estadounidense que participará en estas negociaciones estará integrada por figuras clave, incluyendo al enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; Jared Kushner y el vicepresidente JD Vance, lo que indica la importancia que Estados Unidos otorga a este proceso. Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas, la fragilidad del pacto es evidente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido que la guerra no ha concluido y que su nación está preparada para retomar operaciones militares en cualquier momento, lo que siembra dudas sobre la durabilidad del cese al fuego. Adicionalmente, los ataques israelíes en Líbano continúan, lo que ha generado reportes sobre una posible respuesta coordinada por parte de Irán. La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, aclaró que Líbano no está incluido en los términos del cese al fuego, lo que sugiere la persistencia de focos de conflicto regional y la posibilidad de que las tensiones continúen, afectando potencialmente la estabilidad del mercado energético. Asimismo, el vicepresidente Vance señaló que detener los bombardeos tomará tiempo, aunque Israel ha ofrecido moderación para facilitar el diálogo, lo que evidencia la complejidad de la situación y los desafíos que aún deben superarse para lograr una paz duradera en la región y estabilizar los mercados energéticos





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petróleo Precios Estados Unidos Irán Cese Al Fuego Estrecho De Ormuz WTI Brent Geopolítica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bolsa mexicana y Wall Street caen por cautela persistente antes del plazo de Trump sobre IránBolsa mexicana y Wall Street caen por cautela persistente antes del plazo de Trump sobre Irán.

Read more »

Fanáticos caen al vació tras colapso de estructura durante concierto de Super Junior, hay varios heridosLos hechos sucedieron cuando un integrante de la agrupación se acerco a interactuar con el público

Read more »

Fanáticos caen al vacío durante concierto de Super Junior tras colapso de estructura, hay varios heridosLos hechos sucedieron cuando un integrante de la agrupación se acerco a interactuar con el público

Read more »

Las bolsas mundiales suben y los precios del petróleo bajan tras acuerdo de alto el fuego con IránEl ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta, según analistas.

Read more »

Precios del petróleo y gas caen con fuerza tras la tregua entre EU e IránA pesar del anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, pocos barcos se aventuraron a transitarlo el miércoles.

Read more »

Petróleo sube en apertura de Asia tras enfriarse optimismo por tregua; bolsas operan con cautelaEn tanto, las bolsas asiáticas se tomaron un respiro en las primeras operaciones de este jueves y se mostraban estables.

Read more »