Caen presuntos integrantes de 'Los Julios' tras operativo entre CDMX y Edomex

Tras un seguimiento mediante cámaras del C2, autoridades capturaron a cuatro implicados en un multihomicidio en Azcapotzalco, desarticulando una célula de 'Los Julios'.

En un operativo coordinado que puso a prueba la capacidad de respuesta y la inteligencia tecnológica de las fuerzas de seguridad, se ha logrado desarticular una célula peligrosa vinculada al grupo criminal conocido como ' Los Julios '.

Esta acción fue el resultado directo de una intensa investigación iniciada tras la ocurrencia de un multihomicidio que conmocionó a la alcaldía Azcapotzalco. La violencia desplegada en aquel evento desencadenó una movilización inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras agencias de seguridad, quienes priorizaron la localización de los responsables para evitar que el crimen quedara impune en la zona metropolitana. El proceso de captura comenzó con un despliegue técnico avanzado.

Gracias al análisis exhaustivo de las cámaras del C2 Poniente, las autoridades lograron identificar una de las camionetas robadas que fueron utilizadas durante la masacre. El rastreo digital permitió observar cómo el vehículo abandonaba la zona de Azcapotzalco con rumbo al Estado de México, transitando por vialidades principales hasta llegar a la avenida De los Maestros, situada en la colonia Francisco Villa, dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz.

A partir de ese punto, se implementó un cerco virtual, una estrategia de vigilancia en tiempo real que permitió seguir cada movimiento de los sospechosos mientras se desplazaban hacia Atizapán de Zaragoza. Esta coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México fue fundamental para cerrar las vías de escape y coordinar la interceptación en el momento preciso.

La culminación del operativo ocurrió en el cruce de la calzada De los Jinetes y la avenida Parque de los Pájaros. En este punto estratégico, elementos de la SSC y fuerzas estatales lograron detener a tres de los presuntos implicados, identificados legalmente como María de Jesús 'N', José María 'N' y Francisco Javier 'N'.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando se localizó un segundo vehículo en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido. El sujeto a bordo, identificado como Emiliano 'N', reaccionó abriendo fuego contra los uniformados, lo que provocó un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, el implicado resultó lesionado, siendo trasladado bajo estricta custodia al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca para recibir atención médica antes de ser puesto a disposición de la justicia.

Actualmente, la situación jurídica de los detenidos es compleja debido a la naturaleza de los delitos cometidos en distintas jurisdicciones. José María 'N', María de Jesús 'N' y Francisco Javier 'N' han sido vinculados a proceso por su probable participación en crímenes perpetrados en el Estado de México, mientras que Emiliano 'N' fue entregado a las autoridades de la Ciudad de México, donde un juez de control también determinó su vinculación a proceso.

Las indagatorias de la Fiscalía sugieren que estos individuos forman parte de una estructura criminal dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio, consolidando así un golpe significativo contra la operatividad de 'Los Julios' en la región central del país





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