Cajita Feliz de Pokémon llega a McDonald's con 30 piezas y tarjetas TCG

La Cajita Feliz de Pokémon regresa a McDonald's con 15 figuras y 15 tarjetas TCG. La promoción llegará a México y Latinoamérica en enero de 2027.

McDonald's y The Pokémon Company confirmaron una nueva colaboración para lanzar una promoción de la Cajita Feliz de Pokémon, que comenzará a aparecer en noviembre de 2026 en algunos territorios. La colección incluye juguetes y tarjetas del juego de cartas coleccionables Pokémon TCG, y llegará a México y Latinoamérica a inicios de 2027.

La colaboración se hizo oficial durante el fin de semana, cuando ambas compañías dieron a conocer la lista de productos y los territorios donde estarán disponibles. Días antes ya se rumoraba esta alianza, que vuelve a reunir a la cadena de restaurantes de comida rápida con la empresa responsable de la franquicia.

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Pokémon cumple casi 31 años desde su debut y sigue siendo una franquicia muy popular, especialmente gracias a su juego de cartas coleccionables. Por ese motivo, era de esperarse que esta nueva promoción apareciera en una gran cantidad de mercados internacionales, como ocurrió con colaboraciones anteriores.

Como ha sucedido en ocasiones previas, la Cajita Feliz de Pokémon no solo incluirá juguetes de la franquicia, sino también tarjetas de Pokémon TCG. Esta combinación busca atraer tanto a los niños que disfrutan de las figuras como a los coleccionistas que siguen el juego de cartas.

Figuras, tarjetas y diseños de la Cajita Feliz

La promoción se ofrecerá en tres presentaciones, con diseños inspirados en Torchic, Umbreon y Pikachu. La selección será limitada, por lo que quienes no encuentren a su Pokémon favorito podrán buscarlo entre los juguetes.

Las figuras coleccionables serán 15 y tendrán la forma de una Cajita Feliz con diseños de distintos Pokémon. Aunque la mayoría son personajes populares, también habrá sorpresas, como Weedle.

En cuanto a las tarjetas, la colección se conformará de 15 piezas, de las cuales 7 serán holográficas o foil. Además, cada Cajita Feliz incluirá 2 tarjetas aleatorias, lo que hace que el contenido de cada compra pueda variar.

En total, la colección sumará 30 piezas entre figuras y tarjetas. Esta cifra parece aludir a los 30 años de la franquicia, como se puede apreciar en las imágenes difundidas por las compañías.

Calendario de lanzamiento por territorios

La promoción comenzará en noviembre de 2026 en Australia, Canadá, Fiyi, Francia, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos. Estos son los primeros mercados en recibir la colección.

En diciembre de 2026 llegará a una extensa lista de países de Europa, Medio Oriente, África y otras regiones, entre ellos Alemania, Austria, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Cuándo llegará a México y Latinoamérica

Los fans en México y Latinoamérica tendrán que esperar un par de meses más. La promoción será una de las primeras de McDonald's en 2027 y se ofrecerá en algún punto de enero de ese año en estas regiones.

En enero de 2027 aparecen en la lista Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de Estonia, Israel, Italia, Letonia y Lituania.

Irlanda y Reino Unido figuran en febrero de 2027, como el último bloque de territorios anunciados. Quienes sigan la franquicia podrán consultar la lista completa de países y fechas para saber cuándo llegará la promoción a su región.