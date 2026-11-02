Calaveritas de azúcar en Yuriria: familias mantienen la tradición pese a la inseguridad

Familias de Yuriria elaboran y venden calaveritas de azúcar para el Día de Muertos desde hace más de 30 y 40 años, pese a la inseguridad que frena sus ventas.

En el municipio de Yuriria, varias familias de la calle Miguel Hidalgo elaboran y venden calaveritas de azúcar, una tradición que mantienen desde hace más de 30 y 40 años y que hoy enfrenta el reto de la inseguridad. Durante los días más próximos al Día de Muertos, quienes transitan por la zona encuentran una línea de puestos dedicados a estos dulces tradicionales.

Las calaveritas de azúcar forman parte de la imagen colectiva que se ha construido entre los mexicanos sobre esta festividad. Pueden usarse para adornar los altares o para comerse, y por eso han acompañado la celebración desde hace mucho tiempo.

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Un proceso laborioso que se hace en familia

La fabricación de las calaveritas es un proceso delicado y laborioso, por lo que el apoyo entre familiares resulta esencial. Cada familia que se dedica a este oficio lo ha hecho como tradición por generaciones.

El azúcar glas se mezcla con limón o con grenetina para lograr una masa moldeable. Después, con moldes especiales hechos de barro o de madera, se les dan las formas principales a las figuras, y al final se agregan los colores y los adornos.

Una de las vendedoras explica que las mayores ventas se dan cuando todavía falta para el Día de Muertos, debido a que en esas fechas comienza la elaboración de los altares, principalmente en las escuelas. Su familia ha mantenido esta tradición por más de tres décadas.

La inseguridad frena las ventas

Otra familia, que inició el negocio hace 40 años, comenta que muchos de sus clientes llegan desde las comunidades rurales. Sin embargo, la inseguridad ha impedido que las ventas se mantengan como en años anteriores.

A pesar de esta situación, los vendedores han buscado la manera de innovar para conservar viva esta parte de la festividad. La adaptación se ha convertido en una forma de sostener un oficio que pasa de una generación a otra.

Nuevos productos para mantener viva la festividad

En algunos de estos puestos también se pueden encontrar figuras de personajes populares hechas con azúcar glas. Además, se ofrecen disfraces, cubetas y pinturas para el rostro.

Junto con las pinturas, algunos puestos ofrecen el servicio de maquillista, lo que amplía la oferta para quienes participan en las celebraciones. Estas opciones muestran cómo los comerciantes han diversificado sus productos.

Lo que está claro es que, en gran medida, gracias a familias como estas se ha mantenido viva una tradición que forma parte indispensable del Día de Muertos en Yuriria.