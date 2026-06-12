El estado de Nuevo Léon enfrenta una jornada marcada por una temperatura elevada y la posibilidad de chubascos dispersos, con vientos de 20 a 30 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h. Los pronósticos ponen de relieve la inestabilidad atmosférica que puede producir rayos y tormentas de corta duración, afectando la sensación térmica que oscila entre los 33 y los 38 grados centígrados. El gobierno recomienda a la población mantenerse hidratada, usar protectores solares y manejar con prudencia el tránsito durante las horas pico.

El gobierno del estado de Nuevo Léon se encuentra ultimando los preparativos para una jornada que promete ser calurosa en la mayor parte del territorio, con la posibilidad de que las temperaturas alcancen máximas de hasta 38 grados centígrados y una sensación térmica que a menudo se suma a la bochorna.

La causa principal del calor es la combinación de un frente frío que se mantiene sobre la región norte y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México, lo que favorece la aparición de nubosidad y precipitaciones dispersas a lo largo del día. Estos fenómenos climáticos son típicos de la época del año, cuando la huracánología de la zona se vuelve más activa y los fenómenos meteorológicos generan un patrón de cambios bruscos de calor, humedad y viento.

Según los últimos reportes de la Oficina Meteorológica del estado, la previsión indica que se esperan intervalos de chubascos que podrían alcanzar entre 5 y 25 milímetros en diversas ciudades y municipios de la constituyente. Estas lluvias, de corta duración pero de intensidad moderada, se concentrarán en la tarde y noche, especialmente en los municipios norteños y centro del estado, en áreas rurales con tendencias dielámites y en la región citrícola.

Asimismo, se advierte que los tornados de actividad eléctrica secundaria estarán presentes con una intensidad ligera, poniendo en riesgo a los viajeros que se desplazarían por rutas menos transitadas. La ibridación de la humedad del golfo también aumentó la probabilidad de aparición de tormentas de relativamente corta duración, que pueden generar estallidos de rayos que forman un espectáculo de luces con poca intensidad.

El viento seguirá favoreciendo la sensación térmica y será más variable, con velocidades sostenidas de entre 20 y 30 km/h. En zonas llanas y puebladas es posible que el viento alcance velocidades de 40 a 60 km/h, con ráfagas que podrían impulsar la contaminación del aire, generando un ambiente de polvo y grava toreyada que afecta la calidad del aire.

La sensación térmica, debido al calor y la humedad, registrará una calidez intensa y un aumento de la intensidad de la presión atmosférica. Los meteorólogos están recomendando a la población usar protectores solares, mantenerse hidratados, y enfrenar la exposición directa en horas pico si desean evitar el riesgo de golpes de calor.

Los productos climáticos diarios, emitidos tanto por la Secretaría de Salud como por los propios meteorólogos, destacan la importancia de la lluvia, la humedad, el calor y la inestabilidad atmosférica. Los pronósticos locales indican que el invierno sigue muy lejano y en la mayoría del territorio la IA sugiere mantener en alerta las incidencias meteorológicas diarias. Los cercanos al municipio de Allende y Ciudad de la Vega se aconsejaron usar la ducha catalana o la guía de texturas pasadas.

No se prevé un cambio masivo de los datos climáticos, quedando estables las características del clima en la región, con la continua presencia de lluvias y tormentas de bajo impacto. Para la mayoría de los municipios, la principal preocupación es el riesgo de emergencias, incluyendo el aumento de la presión atmosférica y la posible completación de agujeros en las tormentas. El principal objetivo de la afluencia es generar gas ocasional en las nubes de polvo, crear vientos de excitación.

Como consecuencia, el gobierno responde con medidas de comunicación para la seguridad integral, con el objetivo de prevenir y manejar posibles eventos climáticos que se aproximan. En concreto, la información contiene la respuesta a las preguntas sobre el clima para Allende, Anáhuac, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Ciudad Benito Juárez, Doctor Arroyo, Espinazo, Galeana, General Terán, General Zuazua, Guadalupe, Jardines de la Silla y Lampazos de Naranjo, todas las cuales son evaluadas dentro de la periodicidad semanal y se reportan con precisión y dentro de los límites del ciclo de actividad del sistema de alerta climática.

De momento, la información no indica una tendencia clara hacia un patrón de calor extremo exento de perturbar a la población, con la dinámica del sistema atmosférico cambiándose en la medida de lo puro. Para concluir, la región contará con un clima mayoritariamente caluroso y con la posibilidad de lluvias dispersas, vientos moderados y rayos aislados. Se recomienda mantener la precaución y la hidratación adecuada. La información se ha actualizado para incluir los pronósticos solicitados por municipio.

El gobierno de Nuevo Léon coordinará las labores de emergencia con el Estado y el Centro Nacional de Climatología





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