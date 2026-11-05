Calendario completo NFL 2026: Horarios y enfrentamientos clave de la Semana 9

Conoce la programación exacta de la Semana 9 de la NFL 2026. Incluye horarios, equipos líderes y duelos decisivos para la temporada regular.

La NFL 2026 entra en una fase crítica al iniciar la Semana 9, un punto de inflexión que permite identificar a los principales candidatos para disputar el Super Bowl. El calendario de esta jornada se extiende desde el jueves 5 de noviembre hasta el lunes 9 de noviembre, presentando una agenda competitiva que determinará el rumbo de las Conferencias Americana y Nacional.

El arranque de la semana incluye enfrentamientos de alto impacto entre equipos que han dominado gran parte de la temporada. La confrontación entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills luce como uno de los duelos más interesantes, dado el historial reciente de estos franquicias en la Conferencia Americana. Estos partidos no solo buscan definir líderes divisionales, sino también consolidar la posición de los equipos en la clasificación para los playoffs.

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Horarios de partidos Semana 9 NFL 2026

Los juegos de la Semana 9 en la NFL 2026 comienzan el jueves 5 de noviembre con el encuentro entre los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars a las 19:15 horas, disponible para los suscriptores de NFL Game Pass. Esta apertura anticipada permite a los aficionados seguir la acción desde el inicio de la jornada competitiva, estableciendo el tono para el resto de la semana.

El domingo 8 de noviembre concentra la mayor cantidad de partidos, iniciando a las 8:30 horas con el duelo entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. A las 12:00 horas se disputarán siete encuentros simultáneos que incluyen a los New Orleans Saints contra los Cleveland Browns, los Kansas City Chiefs ante los New York Jets, los Carolina Panthers enfrentando a los Denver Broncos, los Indianapolis Colts jugando contra los Dallas Cowboys, los Philadelphia Eagles contra los New York Giants, los Washington Commanders frente a los Los Angeles Rams, y los Miami Dolphins compitiendo contra los Detroit Lions.

La franja horaria de la tarde del domingo 8 de noviembre presenta partidos de alto perfil. A las 15:05 horas, los Los Angeles Chargers enfrentan a los Houston Texans. Justo después, a las 15:25 horas, se llevan a cabo tres duelos: los Seattle Seahawks contra los Arizona Cardinals, los San Francisco 49ers contra los Las Vegas Raiders, y los New England Patriots ante los Green Bay Packers. La jornada dominical cierra a las 19:20 horas con el encuentro entre los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers, también disponible en NFL Game Pass.

La semana culmina el lunes 9 de noviembre con un partido exclusivo para la noche. Los Minnesota Vikings enfrentan a los Buffalo Bills a las 19:15 horas. Este duelo destaca por la calidad de ambos equipos y su relevancia en la tabla de posiciones, ofreciendo a los espectadores un cierre intenso para la novena jornada de la temporada 2026.

Líderes de Conferencia en la temporada actual

La competencia en la Conferencia Americana se presenta como la más intensa hasta el momento, con varios equipos disputando la supremacía. Los Buffalo Bills lideran esta conferiencia, seguidos de cerca por los Pittsburgh Steelers, los Jacksonville Jaguars y los Denver Broncos. Esta densidad de equipos fuertes sugiere que la clasificación para los playoffs será disputada hasta el último partido.

En la Conferencia Nacional, la escena también muestra una alta competitividad entre los contendientes principales. Los New York Giants, los Minnesota Vikings, los Carolina Panthers y los San Francisco 49ers se destacan como los equipos a vigilar. La proximidad de sus registros resalta la dificultad para asegurar las mejores posiciones y la importancia de ganar cada partido en la Semana 9.