Calendario de Jueves: Horarios y Canales de Transmisión de Partidos de Fútbol en México y EE. UU.

Descubre los horarios exactos, zonas horarias y canales de televisión para ver todos los partidos de fútbol programados para este jueves en México y Estados Unidos.

Los aficionados al fútbol en México y Estados Unidos tienen una agenda densa este jueves, con múltiples encuentros deportivos programados a lo largo del día. La jornada comienza temprano con el primer partido, cuya transmisión se inicia a las 11:30 am en el centro de México, lo que corresponde a la 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 9:30 am PT en territorio estadounidense. Los espectadores en Estados Unidos podrán sintonizar este primer duelo a través de plataformas como TUDN, ViX, tudn.com y la aplicación móvil de TUDN.

Horarios y Canales de Transmisión Diurna

El segundo partido de la jornada está programado para arrancar a las 12:00 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos, este horario se traduce a la 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT. Para quienes deseen ver este encuentro, las opciones de transmisión disponibles son las mismas plataformas que el primer partido, asegurando la cobertura en los principales servicios de streaming y televisión por cable.

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La acción continúa más tarde en la tarde con un partido que comienza a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, esto significa una transmisión a la 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. Este encuentro ofrece una opción de visión ligeramente diferente, ya que además de TUDN y ViX, también estará disponible en UniMás, brindando más alternativas para los fans que buscan cobertura en sus hogares.

Programación Tardía y Accesibilidad Global

Otro de los partidos destacados se programó inicialmente para comenzar a las 11:45 am tiempo del centro de México. En la costa este y central de Estados Unidos, esto se refleja en la 12:45 pm ET y 11:45 am CT, mientras que en la costa oeste se transmite a las 9:45 am PT. La disponibilidad de este partido está enfocada principalmente en las plataformas digitales, asegurando que los usuarios puedan acceder al contenido a través de ViX.

Finalizando la jornada deportiva, se encuentra otro partido crucial que inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Para la audiencia en Estados Unidos, este partido se verá a la 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. Al igual que otros encuentros matutinos y vespertinos, este último partido de la lista está disponible a través de ViX, facilitando el acceso para los seguidores que prefieren el streaming móvil.

La variedad de horarios y canales de transmisión refleja el esfuerzo por maximizar la audiencia en ambas naciones, permitiendo que los aficionados sigan la acción sin importar su ubicación geográfica exacta dentro de las zonas horarias mencionadas. La presencia de TUDN, ViX y UniMás garantiza que haya al menos una opción accesible para cada grupo demográfico de espectadores.