La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirma tres marchas y trece concentraciones programadas para este martes 17 de noviembre, con aforos que varían entre 25 y 250 personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX) ha publicado el calendario oficial de manifestaciones previstas para este martes 17 de noviembre. El documento detalla la presencia de tres marchas, trece concentraciones y cinco citas específicas que se llevarán a cabo en diversas delegaciones de la capital mexicana durante la jornada.

Estas actividades tienen como objetivo principal la visibilización de demandas laborales, sindicales y sociales ante las autoridades competentes. Los organizadores han indicado que no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se recomienda a los ciudadanos revisar las rutas propuestas para evitar congestiones viales.

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Movimientos Laborales y Sindicales en el Centro

El Movimiento Nacional del Sector Eléctrico A.C. iniciará sus actividades a las 09:00 horas en Estela de Luz, ubicada en la calle Lieja número 270 de la Colonia Bosque de Chapultepec, Sección I, bajo la Alcaldía Miguel Hidalgo. El grupo se dirigirá hacia las Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, situadas en Río Ródano número 14 de la Colonia Cuauhtémoc. Se estima una participación de setenta personas.

Posteriormente, la Unión General de Trabajadores de México convocará a sus miembros a las 16:30 horas. La concentración inicial se realizará en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en la calle Fray Servando Teresa de Mier número 77, del Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Su destino final es el Zócalo Capitalino, con un aforo estimado de noventa participantes.

Reclamos de Trabajadores del Seguro Social y Cendis

Los Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán una concentración a las 08:30 horas frente al Senado de la República, localizado en el Paseo de la Reforma número 135, Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. Los asistentes exigen la instalación de la democracia sindical y la apertura de un diálogo efectivo con las autoridades.

Paralelamente, las Trabajadoras y Trabajadores de Cendis se reunirán a las 09:00 horas en la Secretaría de Gobernación, en la calle Abraham González número 48, Colonia Juárez. Su solicitud principal gira en torno al reconocimiento laboral formal y la garantía de salarios dignos, con una previsión de treinta asistentes en la manifestación.

Demandas del Transporte y la Educación

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo llevará a cabo una conferencia de prensa a las 09:00 horas en la misma sede de la Secretaría de Gobernación. El grupo busca exigir la reinstalación de sus autoridades y exponer la problemática del Metro, con la posibilidad de mantener un plantón permanente.

Los Jubilados del Instituto Politécnico Nacional y familiares de personal fallecido se concentrarán a las 11:00 horas en la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la Avenida Universidad número 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez. Solicitan el pago inmediato de las prestaciones pendientes, con una aforo de sesenta personas.

Justicia Social y Memorias Históricas

El Colectivo Nuestra América organizará sus actividades a partir de las 11:00 horas en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. La marcha se iniciaría a las 13:00 horas con destino a la Rectoría de la misma institución, con un aforo de doscientas cincuenta personas.

El Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México realizará una búsqueda metropolitana el 17 de noviembre a las 06:30 horas en la Estación Chabacano, del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Este grupo investiga casos de desaparición y busca a las víctimas en las Lagunas de Zempoala y Huitzilac, con una asistencia prevista de treinta y cinco personas.