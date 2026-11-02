Calendario de pagos cuarto bimestre 2026 Bienestar: Fechas y montos

Conoce las fechas exactas de los depósitos del cuarto bimestre 2026. Leticia Ramírez Amaya revela el calendario para la Pensión del Bienestar y otros programas federales.

La Secretaría de Bienestar informó oficialmente que miles de personas beneficiarias de los programas sociales del Gobierno federal recibirán los depósitos correspondientes al cuarto bimestre de 2026. El anuncio fue realizado durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Inicio de pagos para adultos mayores

La expectativa se concentra principalmente entre quienes reciben la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo apoyo económico asciende a 6 mil 400 pesos. La responsable de anunciar este calendario de pagos es Leticia Ramírez Amaya, quien detalló que los primeros depósitos comenzarían el martes 3 de noviembre.

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El inicio de la distribución financiera se orientará específicamente a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A. Este método busca distribuir los pagos de forma escalonada siguiendo el orden alfabético del primer apellido de cada beneficiario. La estrategia tiene como objetivo evitar la saturación en sucursales bancarias y cajeros automáticos durante los días pico.

Calendario oficial de distribución

La programación establecida para noviembre de 2026 queda distribuida de la siguiente manera. El martes 3 de noviembre se cubrirá la letra A. El miércoles 4 de noviembre corresponde a la letra B.

El jueves 5 de noviembre y el viernes 6 de noviembre están asignados para la letra C. La letra D, E y F se cubrirán el lunes 9 de noviembre. El martes 10 de noviembre se atenderá a la letra G.

El miércoles 11 de noviembre también está dedicado a la letra G. El jueves 12 de noviembre cubre las letras H, I, J y K. La letra L se atenderá el viernes 13 de noviembre.

Última semana de noviembre

La primera semana de diciembre no tiene pagos programados en este bimestre. El martes 17 de noviembre se cubrirá la letra M. El miércoles 18 de noviembre también corresponde a la letra M.

El jueves 19 de noviembre se atendern las letras N, Ñ y O. El viernes 20 de noviembre corresponde a las letras P y Q. La letra R se cubrirá el lunes 23 de noviembre.

Continuación del calendario

El martes 24 de noviembre se atenderá nuevamente a la letra R. El miércoles 25 de noviembre corresponde a la letra S. El jueves 26 de noviembre cubre las letras T, U y V.

La letra W, X, Y y Z se cubrirá el viernes 27 de noviembre. Esta estructura asegura que todos los beneficiarios tengan una fecha clara para la recepción de sus recursos.

Montos y programas sociales federales

Durante 2026 no hubo modificaciones en los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

Este beneficio es reconocido por la Constitución como un derecho universal. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años.

Este programa tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres. En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Cobertura y condiciones de la discapacidad

La cobertura de la pensión para personas con discapacidad depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa. Esto implica que la disponibilidad y el trámite pueden variar según la jurisdicción estatal.

Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses. Este apoyo contribuye al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.

Beneficiarios y alcance nacional

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en México. El orden alfabético en la dispersión de pagos busca reducir filas y facilitar la atención en sucursales del Banco del Bienestar.

Una vez depositado el recurso, el dinero permanece disponible en la cuenta del beneficiario. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, lo que permite a los usuarios gestionar sus finanzas con mayor flexibilidad.

Consulta de saldo y ubicaciones bancarias

Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar. El proceso requiere descargar la aplicación desde Google Play o App Store. Los usuarios deben aceptar los términos y condiciones del servicio.

Es necesario ingresar el número de celular registrado y los 26 dígitos de la tarjeta. También se requiere introducir el NIP y crear una contraseña segura. La herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

Sistema digital de sucursales

La Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla. Este medio utiliza un mapa interactivo para facilitar el acceso a los beneficiarios. El proceso es intuitivo y está diseñado para optimizar el tiempo de los usuarios.

Los usuarios deben ingresar al portal oficial y seleccionar el punto más cercano a su ubicación. Esta acción permite consultar la dirección exacta de la sucursal más próxima. Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura.

Experiencia en zonas rurales y urbanas

La expansión bancaria es particularmente relevante en estados como Tabasco, Chiapas o Veracruz. En estas regiones, las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas. Esto mejora significativamente el acceso al sistema financiero formal.

Un usuario del sureste señaló que cada vez hay más bancos cerca. Esta afirmación destaca el impacto positivo de la expansión de la infraestructura bancaria en la región. Los beneficios llegan a áreas que anteriormente tenían menor acceso a servicios financieros.

Presencia en capitales estatales

Las sucursales principales están ubicadas en las capitales de los 32 estados de la República. En Aguascalientes, la sucursal se encuentra en la Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano. En Mexicali, Baja California, está en Calle E No. 450, Col. Nueva.

En La Paz, Baja California Sur, la ubicación es Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro. Esta distribución geográfica asegura que los beneficiarios de todo el territorio nacional tengan opciones de atención cercanas. La logística de pagos se basa en esta red física y digital combinada.