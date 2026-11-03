Calendario de pagos del Bienestar 2026 y arresto de Inés Gómez Mont en EE.UU.

Conoce las fechas exactas de depósito para adultos mayores y otros programas sociales en noviembre de 2026. Además, detalles sobre el habeas corpus de Inés Gómez Mont.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México ha confirmado la programación oficial para el último ciclo de transferencias monetarias del año fiscal en curso. Durante la conferencia matutina celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se detallaron los horarios específicos de dispersión bancaria que se llevarán a cabo entre el 3 y el 6 de noviembre de 2026. Este proceso está diseñado para garantizar que los recursos lleguen de manera ordenada a las cuentas de los derechohabientes sin generar aglomeraciones ni confusión en las fechas de cobro.

Fechas clave para depósitos de adultos mayores

El calendario establecido por la dependencia federal asigna días específicos según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Para el bloque inicial de esta semana, los ciudadanos cuyo apellido comience con las letras A, B o C son los protagonistas principales de este operativo financiero. La autoridad señaló que la entrega de apoyos se realiza de forma graduada y directa en las cuentas bancarias, eliminando la necesidad de filas físicas masivas en oficinas gubernamentales durante estos días críticos.

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Montos oficiales y montos por programa social

Los importes económicos varían significativamente dependiendo del tipo de apoyo social al que tenga acceso cada persona. Las personas adultas mayores recibirán un monto fijo de 6 mil 400 pesos mexicanos como parte de su pensión correspondiente. Por otro lado, el programa Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos, mientras que el apoyo para Personas con Discapacidad asciende a 3 mil 300 pesos. Finalmente, el programa Hijos de Madres Trabajadoras distribuye una cantidad menor de 1 mil 650 pesos a sus beneficiarios registrados oficialmente.

Agenda diaria de pagos según letra alfabética

La distribución temporal dentro del periodo del 3 al 6 de noviembre de 2026 sigue estrictamente el orden alfabético mencionado. El martes 3 de noviembre corresponde exclusivamente a los beneficiarios con apellido que inicia con la letra A, donde se incluye el pago de los 6 mil 400 pesos para adultos mayores. El miércoles 4 de noviembre está reservado para quienes tengan la letra B como primera inicial de su apellido paterno.

El jueves 5 de noviembre y el viernes 6 de noviembre están designados para los beneficiarios con la letra C. Esta división permite a las instituciones financieras procesar las transacciones con mayor eficiencia y reducir errores en la identificación de cuentas. Los usuarios pueden consultar sus saldos mediante la aplicación móvil Banco del Bienestar Móvil ingresando su tarjeta de 16 dígitos, NIP y contraseña, o llamando gratuitamente al 800 900 2000 opción 1.

Detalles legales sobre la detención de Inés Gómez Mont

En el ámbito jurídico internacional, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont enfrenta un proceso legal complejo tras ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 30 de octubre de 2026 en Florida. Su equipo legal interpuso una demanda de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para impugnar la legalidad de su retención. El juez federal Jeffrey T. Kuntz aceptó la solicitud y fijó el 4 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el ICE presente informes justificativos.

Diferencias entre habeas corpus y amparo en México

El recurso de habeas corpus, originario del latín "que tengas el cuerpo", permite a un juez evaluar si la detención gubernamental es arbitraria o legal. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) regula este procedimiento bajo el artículo 2241 de su código federal. Aunque los abogados intentaron frenar el traslado desde el centro Broward Transitional Center alegando motivos de salud familiar, el juez denegó esa emergencia pero mantuvo la exigencia de transparencia al ICE.