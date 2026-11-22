Conoce las fechas de la Pensión Bienestar 2026 y cómo Armando González destaca en Europa con un gol clave para el Olympiacos.

Las fechas oficiales para el reparto de la Pensión Bienestar han sido confirmadas para el periodo comprendido entre el 23 y el 27 de noviembre de 2026, beneficiando específicamente a la población de adultos mayores que cumple con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Este calendario de pagos representa una oportunidad crítica para que los beneficiarios planifiquen sus finanzas personales y aseguren el apoyo económico mensual que les permite mantener su bienestar y calidad de vida durante el último mes del año.

Detalles del Calendario de Pagos

Los adultos mayores que forman parte de este programa de apoyo social deberán presentar su credencial de identidad y comprobante de domicilio para realizar la entrega de los recursos en las sedes autorizadas durante los cinco días hábiles establecidos. La distribución de los fondos se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar la atención oportuna a cada persona, priorizando siempre la seguridad y la dignidad de los receptores.

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Impacto en la Superliga Griega

Mientras en México se gestionan estos apoyos sociales, en el continente europeo el futbolista mexicano Armando González continúa consolidando su carrera profesional con el Olympiacos, demostrando un nivel técnico destacado que ha llamado la atención de los medios deportivos internacionales y de los aficionados del balompié griego. Este joven atacante, conocido cariñosamente como la 'Hormiga', ha logrado integrarse rápidamente al esquema táctico del equipo con sede en Piraeo, aportando goles y presencia ofensiva en cada aparición.

Desempeño Deportivo Reciente

En el encuentro disputado el domingo correspondiente a la Jornada 11 de la Superliga Griega, el Olympiacos enfrentó al Iraklis en un partido que definió su posición en la tabla de clasificación, logrando una victoria contundente con un marcador final de 6-2 en favor de los locales. Armando González ingresó al campo de juego como cambio táctico en el minuto 82, demostrando una eficacia inmediata que contrasta con su tiempo limitado de participación en esta primera temporada en el balompié europeo.

Registro Goles y Eficiencia

Solo transcurrido un minuto desde su entrada al campo, el delantero aprovechó un espacio dentro del área para desmarcarse y ejecutar un remate de cabeza que se convirtió en su segundo gol específico en la Superliga Griega. Su registro total asciende a 7 goles en 14 partidos jugados, promediando una anotación cada dos encuentros, lo cual incluye dos tantos en la UEFA Europa League y tres más en la Copa de Grecia. Esta cifra de goles valida su capacidad de conclusión y su adaptación al ritmo del fútbol continental.

Proyecciones Futuras del Futbolista

A pesar de no haberse consolidado aún como el delantero titular indiscutible del Olympiacos, Armando González ha sabido aprovechar cada oportunidad para seguir sumando minutos y buenas actuaciones bajo la presión del alto rendimiento profesional. Con apenas 23 años de edad y un valor de mercado que oscila los 15 millones de euros, las expectativas son altas para que el jugador mejore su estatus dentro del equipo y justifique una posible revalorización de su contrato a futuro.