Conoce los apellidos habilitados para la credencialización del Servicio Universal de Salud del 23 al 28 de noviembre de 2026 y los requisitos para la Pensión Bienestar.

El Gobierno Federal ha establecido un cronograma específico para la inscripción al apoyo económico y de salud dirigido a hombres y mujeres entre 30 y 64 años. Este proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud es fundamental para garantizar el acceso a la prestación de servicios médicos y al recibo de la Pensión Bienestar.

Calendario Registro Noviembre 2026

La Secretaría de Salud, a través de su subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, Eduardo Clark García, ha confirmado que existen dos calendarios de registro distintos para asegurar la cobertura de toda la población elegible. El primer bloque de inscripción, orientado exclusivamente a hombres y mujeres de 30 a 64 años, se llevará a cabo durante la cuarta semana de noviembre de 2026.

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Dentro de este periodo, las fechas centrales para la inscripción del 23 al 28 de noviembre de 2026 están reservadas para los apellidos rezagados. Esto significa que todas las personas que no pudieron completar su trámite en las rondas anteriores deben acudir a los centros de registro para regularizar su situación administrativa y sanitaria.

Requisitos y Grupos Prioritarios

Aunque el enfoque principal de esta información recae en el grupo de 30 a 64 años, el programa permite la inscripción de adultos mayores de 65 años y más, así como de personas con discapacidad de 0 a 64 años. Los requisitos de elegibilidad han sido actualizados para incluir a quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar, facilitando la continuidad de los apoyos económicos.

Eduardo Clark García ha subrayado que la inclusión es un pilar fundamental del programa. No obstante, es importante distinguir que el registro para los adultos mayores y las personas con discapacidad no sigue el mismo calendario general. Este grupo específico debe atenderse en localidades con presencia física de la institución.

Ubicación de Centros de Registro

Para los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad de 0 a 64 años, el registro se realiza únicamente en 24 ciudades seleccionadas. Estas ubicaciones corresponden a los estados que cuentan con un convenio vigente con el IMSS Bienestar. La concentración en estas ciudades busca optimizar los recursos logísticos y garantizar una atención de calidad.

Las personas que pertenecen al grupo de 30 a 64 años tienen la oportunidad de realizar su inscripción en un periodo extendido. Según lo anunciado por la autoridad sanitaria, el tiempo disponible para este trámite abarca desde el inicio de noviembre hasta la primera quincena de noviembre de 2026, permitiendo una mayor flexibilidad en la asistencia.

Impacto en la Cobertura de Salud

La correcta credencialización de la población rezagada es esencial para eliminar las brechas de acceso a la seguridad social. Al inscribirse, los ciudadanos obtienen la tarjeta correspondiente que les permite utilizar los servicios médicos, medicamentos y tratamientos incluidos en el paquete universal.

La iniciativa busca reducir la burocracia y los tiempos de espera para quienes han quedado fuera del padrón por omisiones o dificultades administrativas. La autoridad sanitaria mantiene que la transparencia y la información clara son claves para que los beneficiarios finalicen su trámite sin contratiempos antes de que cierre la ventana de registro.