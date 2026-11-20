Conoce los horarios del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2026. Andrea Kimi Antonelli y Mercedes son campeones. Detalles de horarios, circuito y transmisión.

La temporada 2026 de Fórmula 1 llega a su cierre definitivo con los títulos de pilotos y constructores ya adjudicados. Andrea Kimi Antonelli se consagró como el campeón mundial de pilotos y el equipo Mercedes es el monarca indiscutible de la categoría de constructores. La acción regresa a la Ciudad del Pecado para la última de las tres citas del calendario, donde se disputa el Gran Premio de Las Vegas con horarios inusuales.

Horarios Oficiales De La Carrera En Las Vegas

Las actividades oficiales inician el jueves 19 de noviembre con la Práctica Libre 1 a las 18:30 horas y la Práctica Libre 2 a las 22:00 horas. La agenda continúa el viernes 20 de noviembre con la Práctica Libre 3 a las 18:30 horas y la clasificación Qualy a las 22:00 horas. La carrera principal se celebra el viernes por la noche, aprovechando el formato nocturno para ofrecer un espectáculo visual único.

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Todas las indicaciones horarias corresponden a la zona horaria del centro de México. Los aficionados pueden seguir la transmisión en vivo de los eventos a través de la plataforma digital F1TV. Adicionalmente, las señales de televisión por cable Izzi y Sky tienen los derechos de difusión para las regiones compatibles en el país.

Características Del Circuito Urbano Del Strip De Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se disputa en un trazado urbano conocido como Las Vegas Strip. La pista tiene una longitud total de 6.2 kilómetros. La fecha se unió al calendario de la máxima categoría del deporte motor en el año 2023. Es una de las escasas carreras nocturnas en la agenda mundial.

El circuito está compuesto por 50 vueltas. Cada vuelta mide aproximadamente 4 kilómetros de distancia. Se considera una de las pistas con menor espectacularidad técnica debido a la escasez de curvas pronunciadas. El trazado favorece las rectas de alta velocidad y los adelantamientos en línea.

Historial De Ganadores Y Récords Históricos

El primer ganador de la historia en esta ubicación fue Max Verstappen, quien pilotaba para Red Bull en 2023. El piloto neerlandés repitió la victoria en 2025, demostrando su dominio en la pista. El británico George Russell, conduciendo para Mercedes, rompió la racha del neerlandés al ganar en 2024.

Max Verstappen también ostenta el récord de vuelta rápida en la edición de 2023. El tiempo registrado fue de 1 minuto y 33 segundos con 365 milisecundos. Estos datos históricos marcan la identidad competitiva del circuito desde su incorporación al calendario.

Campeonatos Definitivos Y Logros Históricos En La Temporada

Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón de la máxima categoría al terminar en el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto italiano es el monarca más joven en la historia de la Fórmula 1. Su título consolida una temporada histórica para el talento joven en la disciplina.

En la cita pasada disputada en Interlagos, Brasil, el equipo Mercedes se coronó campeón de constructores. Sumó su noveno título en la categoría. El equipo se posiciona como una de las escuderías más laureadas en la historia del certamen mundial. Estos logros cierran una temporada definida por récords y la consolidación de nuevas figuras.

La estructura de resultados en Las Vegas confirma la jerarquía deportiva establecida a lo largo del año. Los equipos y pilotos buscan cerrar la campaña con rendimiento óptimo. El formato de tres fines de semana definidos permite una evaluación precisa de la competitividad.

La transmisión por F1TV, Izzi y Sky garantiza el acceso global a las actividades. Los horarios de centro de México facilitan la planificación de los espectadores. La naturaleza nocturna de Las Vegas ofrece una experiencia visual distinta al resto del calendario.

El legado de Max Verstappen y George Russell en esta pista sigue vigente. Las marcas de velocidad y vuelta rápida son referencias actuales. Los nuevos campeones Antonelli y Mercedes establecen un estándar de excelencia para la próxima temporada.

La conclusión de la temporada 2026 marca el fin de un ciclo competitivo intenso. Los detalles técnicos y los horarios oficiales son elementos clave para la audiencia. El impacto en la industria del deporte motor se mide a través de estos resultados definitivos.