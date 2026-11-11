Calendario Escolar SEP 2026-2027: Fechas de Vacaciones y Puentes

La Secretaría de Educación Pública confirma el inicio de vacaciones de invierno el 21 de diciembre. Conoce las fechas exactas de regreso a clases y todos los puentes programados hasta julio.

La Secretaría de Educación Pública ha oficializado el calendario escolar para el ciclo 2026-2027, estableciendo con precisión las fechas clave que marcarán la vida académica de millones de estudiantes en México. El documento determina cuándo terminan las labores escolares, se inician los periodos vacacionales y se otorgan días libres por puentes o sesiones técnicas.

Vacaciones de Invierno y Regreso a Clases

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 publicado por la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre. Este periodo de descanso académico concluirá el martes 5 de enero, fecha que marca el fin formal del receso invernal.

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No obstante, la reanudación de actividades no ocurrirá inmediatamente después del cierre de vacaciones. El 6 de enero tampoco habrá labores académicas, lo que significa que el regreso definitivo a las aulas está programado para el jueves 7 de enero. Esta estructura permite un puente extendido que conecta el fin de año con el inicio del nuevo mes.

Duración del Ciclo Escolar Actual

El ciclo escolar actual inició sus operaciones el lunes 31 de agosto de 2026. La duración total del periodo lectivo está definida para finalizar el viernes 9 de julio de 2027. Durante este lapso, se han distribuido estratégicamente los días sin clase para equilibrar la carga educativa con los descansos necesarios.

Entre los meses restantes del presente año, se encuentran programados varios días libres que coinciden con fines de semana, creando así los denominados puentes y megapuentes. Estas interrupciones están diseñadas para alinearse con festividades nacionales y necesidades administrativas específicas del sistema educativo.

Puentes y Suspensiones Programadas

Los puentes y megapuentes establecidos para el resto del ciclo escolar incluyen suspensiones laborales específicas. Se tienen programadas jornadas libres el lunes 16 de noviembre y el viernes 27 de noviembre, este último por sesión del Consejo Técnico Escolar. Adicionalmente, el viernes 29 de enero también será día libre por sesión del Consejo Técnico Escolar.

Continuando con la cronología, el lunes 1 de febrero se suspenderán las labores académicas. Posteriormente, el viernes 26 de febrero se suspenden clases por sesión del Consejo Técnico Escolar. El lunes 15 de marzo también figura como día de suspensión de labores, mientras que el viernes 30 de abril se retoman las sesiones técnicas del Consejo.

Otras Fechas Importantes y Semana Santa

El miércoles 5 de mayo está programada una suspensión general de clases. Para la temporada de primavera, las vacaciones por Semana Santa están fijadas desde el lunes 22 de marzo hasta el viernes 2 de abril. Las labores educativas se reanudarán oficialmente el lunes 5 de abril, cerrando el bloque de descanso primaveral.

Impacto en Autoridades Educativas Locales

Aunque la Secretaría de Educación Pública establece el marco nacional, cada año publica un calendario que marca los días en que los estudiantes de educación básica no deben asistir a sus escuelas. Sin embargo, esta normativa tiene matices importantes según la jurisdicción geográfica.

Las autoridades educativas estatales o locales mantienen la potestad de cancelar clases adicionalmente si las condiciones regionales lo requieren. Esta flexibilidad permite que los gobiernos estatales adapten el calendario federal a realidades climáticas, sanitarias o logísticas particulares de sus entidades federativas.

Próximos Pasos y Sesiones Técnicas

El calendario también detalla las sesiones del Consejo Técnico Escolar que motivan suspensiones posteriores. El viernes 28 de mayo se tendrá una sesión técnica, seguida por otra el viernes 25 de junio. Estos eventos son cruciales para la evaluación pedagógica y la planificación estratégica de los centros educativos.

Estas fechas aseguran que tanto docentes como directivos participen en procesos de mejora continua antes del cierre del ciclo. La estructura detallada busca minimizar las interrupciones imprevistas y garantizar la continuidad educativa hasta la conclusión programada en julio de 2027.