Calendario F1 2026: Horarios y razones por las que Checo Pérez no corre el domingo 15 de noviembre

Sergio 'Checo' Pérez espera el regreso a la pista el 19 de noviembre para el Gran Premio de Las Vegas. Conoce los horarios exactos y las tres fechas restantes de la temporada 2026.

El piloto mexicano Sergio Pérez, conocido cariñosamente como Checo, se encuentra actualmente sin actividad competitiva en el calendario de la Fórmula 1. A pesar de que la temporada 2026 avanza a paso firme y cuenta con un ganador de carrera en su historial hasta el momento, el conductor no participará en ninguna prueba programada para el domingo 15 de noviembre. La ausencia del piloto de 34 años en esta jornada obedece exclusivamente a la inexistencia de un evento deportivo en la agenda oficial de ese día específico.

Semana de parón post Brasil y regreso a las pistas

La Organización de la Fórmula 1 estableció una pausa estratégica de una semana completa inmediatamente después de la celebración del Gran Premio de Brasil. Esta pausa permitió a los equipos técnicos y logísticos realizar los ajustes necesarios para la siguiente etapa del campeonato. Durante este periodo de receso, los aficionados y el piloto mexicano no tendrán sesión de entrenamiento ni carrera en parrilla.

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El regreso de la actividad oficial está confirmado para el próximo jueves 19 de noviembre. En esta fecha, Checo Pérez montará por primera vez su monoplaza de la escudería Cadillac en las primeras sesiones de prácticas libres correspondientes al Gran Premio de Las Vegas. Este evento marca el reinicio oficial del duelo por los puntos del campeonato mundial.

Calendario completo de sesiones para el Gran Premio Las Vegas

La agenda para el Gran Premio de Las Vegas se desarrollará en tres días consecutivos, comenzando con las primeras dos sesiones de práctica libre el jueves 19 de noviembre. La primera de estas prácticas está programada para las 18:30 horas, tiempo central de México. Inmediatamente después, a las 22:00 horas de la misma noche, se llevará a cabo la segunda sesión de práctica libre.

La jornada del viernes 20 de noviembre continuará con la tercera y última sesión de ensayos libres a las 18:30 horas. Este mismo día, a las 22:00 horas, se disputará la sesión de clasificación, que definirá la posición de salida de cada piloto en la parrilla. Esta distribución de horarios permite a la comunidad mexicana seguir los eventos con mayor comodidad en comparación con otros grandes premios.

La carrera principal se disputará el sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo central de México. A diferencia de la mayoría de las fechas del calendario global, donde las transmisiones ocurren en horarios matutinos o diurnos, este evento ofrece a los aficionados mexicanos la posibilidad de ver la competencia en la franja horaria nocturna del fin de semana.

El tramo final de la temporada 2026 y el calendario restante

La temporada 2026 de la Fórmula 1 cuenta con tres Grandes Premios restantes para determinar al campeón del mundo. El Gran Premio de Las Vegas funciona como la última parada del año en territorio americano. Tras esta competencia, la categoría realizará un traslado geográfico hacia Medio Oriente para concluir el ciclo competitivo.

El calendario oficial restante incluye el Gran Premio de Qatar, fijado para el domingo 29 de noviembre. Posteriormente, la séptima y última cita del año será el Gran Premio de Abu Dhabi, que se celebrará el domingo 6 de diciembre. Ambas fechas completarán la ruta de cierre de la temporada.

La temporada concluirá en el circuito de Yas Marina, ubicado en Abu Dhabi. Para Sergio Pérez, este tramo final de tres carreras representa una oportunidad crítica para cerrar su primera temporada con el equipo Cadillac. El objetivo del piloto mexicano es sumar experiencia valiosa y obtener los mejores resultados posibles para mejorar su posición en el campeonato antes del próximo año.