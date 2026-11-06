Calendario LaLiga Jornada 12: Barcelona vs Atlético y fechas clave para Javier Aguirre

Descubre los horarios de la Jornada 12 de LaLiga en México. Revive el duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, así como el partido de Javier Aguirre con el Valencia.

El campeonato de fútbol español LaLiga avanza con intensidad en la Jornada 12, donde el FC Barcelona lidera la clasificación general con 30 puntos. Este fin de semana, que incluye el partido estelar entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, marca un momento crucial para los clubes que buscan estabilizarse en la tabla y evitar la zona de descenso. La atención de la afición mexicana se centra en tres factores principales: la disputa del título por parte del Barcelona y el Real Madrid, y el desempeño del técnico mexicano Javier Aguirre al frente del Valencia Club de Fútbol.

Agenda de Partidos y Horarios en México

La Jornada 12 de LaLiga comienza este viernes 6 de noviembre con un único compromiso, el encuentro entre el Sevilla y el Alavés, programado para las 14:00 horas y disponible en Sky Sports. La acción continúa el sábado 7 de noviembre con una densa carga de partidos que incluyen el Málaga contra el Racing Club a las 7:00 horas, el Espanyol versus el Deportivo La Coruña a las 9:15 horas, y el Osasuna ante el Athletic Club de Bilbao a las 11:30 horas, todos transmitidos por Sky Sports. El evento principal del sábado es el duelo entre el Valencia y el Real Madrid a las 14:00 horas, otro partido en directo por Sky Sports.

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El domingo 8 de noviembre cierra la jornada con seis encuentros disputados en Sky Sports. La lista incluye al Elche enfrentándose al Real Betis a las 7:00 horas, la Real Sociedad jugando contra el Rayo Vallecano a las 9:15 horas, y el Villarreal ante el Getafe a las 11:30 horas. Posteriormente, el Celta de Vigo se mide al Levante a las 11:30 horas, y la jornada concluye con el clásico de la fecha: el Atlético de Madrid recibe al Barcelona a las 14:00 horas. Todos los horarios están fijados para la emisión en México.

Liderato y Posiciones Actualizadas

En la actualidad, el FC Barcelona ocupa la primera posición de la tabla general con 30 unidades acumuladas hasta el momento. El Atlético de Madrid se mantiene como el principal perseguidor con 28 puntos, lo que convierte el enfrentamiento directo entre ambos equipos en una batalla decisiva para el rumbo del torneo. El Real Madrid se sitúa en el tercer lugar con 27 puntos, seguido de cerca por el Real Betis en la cuarta posición con 23 unidades. Esta clasificación refleja la competitividad extrema en la cima de LaLiga, donde cada punto cuenta para definir al futuro campeón.

Impacto de Javier Aguirre y Contexto del Valencia

El Valencia Club de Fútbol ha depositado su confianza en el entrenador mexicano Javier Aguirre para lograr la permanencia en la máxima categoría del balompié español. La decisión técnica del club ha generado expectativa, especialmente tras la primera victoria de Aguirre en el cargo, obtenida en la jornada anterior ante el Elche. Este éxito inicial ha reforzado la idea del directiva valencianista de que Aguirre es la figura clave para evitar el descenso y estabilizar al equipo en el máximo circuito.

El partido programado para el sábado 7 de noviembre a las 14:00 horas contra el Real Madrid representa una prueba de fuego para el técnico mexicano. El resultado no solo afectará la posición del Valencia en la tabla, sino que también servirá como un indicador del rumbo que tomará el equipo bajo la nueva dirección técnica. La afición y la prensa especializada observarán de cerca si Aguirre puede repetir la buena racha contra un rival tan poderoso como el Real Madrid, consolidando así su proyecto deportivo en la Liga española.

Resumen de la Transmisión

Todos los encuentros de la Jornada 12, desde el viernes 6 de noviembre hasta el domingo 8 de noviembre, estarán disponibles para los aficionados en México a través de la plataforma Sky Sports. Los horarios detallados permiten a los seguidores planificar su visualización de los partidos más relevantes, incluyendo los duelos de la cima del torneo y la participación destacada del Valencia. Esta cobertura garantiza que la comunidad latina pueda seguir de cerca el desarrollo de la Liga española y el desempeño de sus figuras favoritas en el terreno de juego.