Calendario Liga BBVA MX: Reanuncian Apertura 2026 el 20 de noviembre tras pausa FIFA

La Liga BBVA MX pausa el torneo Apertura 2026 por la Fecha FIFA. El retorno oficial es el viernes 20 de noviembre con la Jornada 17 que define la Liguilla.

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX interrumpe su dinámica competitiva temporalmente para cederle espacio a la Fecha FIFA internacional. Este parón programado responde a la necesidad de que la Selección Mexicana prepare y dispute su compromiso ante Jamaica, un enfrentamiento clave para evitar la eliminación en la instancia de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Detalles de la pausa y reanudación

La competencia doméstica se detiene definitivamente este fin de semana debido a esta convocatoria internacional. Sin embargo, no todas las operaciones quedan congeladas por completo, ya que existe un compromiso pendiente que se resolverá antes de la pausa principal. El sábado 14 de noviembre, Querétaro y Rayados de Monterrey jugarán su partido pendiente de la Jornada 7, con un inicio puntual a las 17:00 horas en el Estadio de la Corregidora.

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La actividad oficial se reanudará de manera integral hasta el próximo viernes 20 de noviembre. En esa fecha tendrá lugar la Jornada 17 del Apertura 2026, una fecha de vital importancia estratégica dentro del calendario. Este encuentro definirá de forma directa los puestos que otorgan acceso a la Liguilla y determinará también qué equipos sufren la eliminación del torneo.

Posiciones y movimientos de clubes

Mientras la liga principal descansa, algunos clubes toman decisiones independientes para mantener su condición física y ritmo de juego. El Club América, por ejemplo, ha organizado partidos amistosos internacionales como parte de su preparación. Esta decisión permite al equipo mantener la forma competitiva sin interferir con el calendario oficial de la liga.

Las Águilas disputarán un compromiso específico contra el New York Red Bulls. Este encuentro se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Nueva York. Este movimiento forma parte de la estrategia de varios clubes para asegurar que sus planteles estén en óptimas condiciones al regresar a la competencia nacional tras la pausa.

Además de los movimientos futbolísticos, el mercado de fichajes muestra dinamismo en otras regiones del país. Rumores recientes sugieren que Hugo Camberos podría dejar Chivas. Existe una percepción creciente sobre el interés del Pumas UNAM en este jugador, lo que añade otro nivel de atención alrededor de las operaciones del club de Guadalajara durante este periodo de transición.

Impacto en el calendario competitivo

La pausa por la Fecha FIFA representa un momento de tensión estratégica para los entrenadores de la Liga BBVA MX. El tiempo que transcurre entre el sábado 14 de noviembre y la reanudación el viernes 20 de noviembre obliga a gestionar la fatiga de los jugadores que han viajado con sus selecciones nacionales. La recuperación física será un factor determinante en el rendimiento inmediato al volver a la cancha.

Para los aficionados y analistas, la Jornada 17 del 20 de noviembre marcará el verdadero reinicio de la lucha por los títulos. Los equipos que busquen asegurar un lugar en la fase final tendrán la oportunidad de consolidar posiciones o recuperar terreno en la tabla general. La definición de estos espacios determinará la narrativa del resto del torneo Apertura 2026.

El equilibrio entre el rendimiento en la liga local y el éxito con la selección nacional sigue siendo un desafío constante. La estructura del calendario permite que ambos frentes coexistan, aunque requiere una planificación meticulosa por parte de los clubes. El retorno del 20 de noviembre será la prueba real de cómo se ha gestionado este periodo de pausa internacional para cada institución participante.