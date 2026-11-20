Descubre los partidos, horarios y sedes de la Liga Mexicana del Pacífico para el viernes 20 de noviembre en la temporada 2026-2027.

La temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana ARCO del Pacífico ha superado con creces las expectativas iniciales de la afición, consolidándose como una de las campañas más competitivas y memorables de los últimos años. Con la culminación de la primera mitad del calendario cada vez más cercana, miles de seguidores de la República Mexicana se preguntan qué enfrentamientos se disputarán hoy en el centro del país y cómo afectarán la clasificación.

Progreso de la campaña 2026-2027

La Liga Mexicana del Pacífico inició su ciclo competitivo el 13 de octubre de 2026, marcando el comienzo de una competencia que ha generado un gran interés en los mercados locales e internacionales. La finalización de la fase regular está programada para el próximo 30 de diciembre, lo que deja poco más de un mes para que los equipos consoliden su posición en la tabla general antes de la postemporada.

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Distintas escuadras han comenzado a mejorar paulatinamente su rendimiento deportivo con el objetivo explícito de llegar de la mejor manera posible a los playoffs y pelear por el título de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). La intensidad de los encuentros ha elevado el nivel técnico, obligando a las directivas y entrenadores a ajustar sus estrategias de último momento.

Tríada competitiva y clasificación

En este momento crítico del campeonato, existen tres instituciones que liderean la disputa por la zona alta de la tabla general, marcando la diferencia en el rendimiento actual del circuito. Los Naranjeros de Hermosillo, tras un inicio de campaña que mostró titubeos iniciales, han recuperado el protagonismo histórico que los caracteriza como la escuadra más ganadora de la liga.

Junto a los Naranjeros de Hermosillo aparecen dos equipos que le siguen el paso peligrosamente, manteniendo la presión sobre los líderes tradicionales y asegurando la emoción hasta el último partido. Estos rivales directos son las Águilas de Mexicali y los Algodoneros de Guasave, quienes han demostrado una consistencia notable en sus últimas actuaciones para no perder terreno en la carrera por el liderato.

Agenda de enfrentamientos del viernes 20 de noviembre

La jornada de hoy viernes 20 de noviembre presenta una agenda completa con cinco duelos que se disputarán simultáneamente en diferentes sedes del circuito, ofreciendo entretenimiento continuo para los aficionados. Los horarios de transmisión y los lugares de los partidos están diseñados para maximizar la audiencia a través de la plataforma digital oficial.

Las Águilas de Mexicali se medirán a los Yaquis de CD Obregón con un inicio programado a las 20:10 horas, siendo el primer encuentro en salir al aire de la noche. Este partido es crucial para las Águilas de Mexicali, quienes buscan mantener su posición dentro del trío encabezador frente a un rival directo por los puestos de playoffs.

Más tarde, a las 20:30 horas, se disputarán dos encuentros simultáneos que definirán aspectos importantes de la tabla de posiciones. Por un lado, los Venados de Mazatlán recibirán a los Algodoneros de Guasave, quienes luchan por no perder terreno en la zona alta. Al mismo tiempo, los Mayores de Navojoa enfrentarán a los Naranjeros de Hermosillo, en un duelo de alta intensidad para los líderes.

La transmisión de estos partidos está disponible exclusivamente a través del canal YouTube LMP, permitiendo el acceso global a los seguidores de la liga. Además de los cruces de las 20:30 horas, se disputarán otros dos encuentros en horarios ligeramente diferentes para ofrecer variedad a la audiencia.

A las 20:05 horas, los Cañeros de Los Mochis se enfrentarán a los Tomateros de Culiacán, un duelo tradicional que siempre genera gran expectativa en el norte del país. Finalmente, a las 19:30 horas, los Jaguares de Nayarit recibirán a los Charros de Jalisco, cerrando la agenda con un partido que podría tener implicaciones en la lucha contra el descenso o por la clasificación directa.