Calendario Oficial de Comparecencias de Secretarios de Veracruz para Glosa de Gobierno

La Legislatura de Veracruz aprobó el calendario de audiencias para la glosa del Segundo Informe de Gobierno en noviembre y diciembre, detallando fechas, horas y comisiones responsables de cada dependencia estatal clave.

La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz ha establecido formalmente el cronograma definitivo de sesiones parlamentarias para la evaluación del Ejecutivo estatal. A través de un acuerdo ratificado por el Pleno de la Junta de Coordinación Política, se confirmó que las audiencias correspondientes a la glosa del Segundo Informe de Gobierno se llevarán a cabo principalmente durante el mes de noviembre. Todas estas comparecencias obligatorias de los secretarios y equivalentes del Poder Ejecutivo se realizarán en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado dentro del Palacio Legislativo del Estado.

Cronograma Detallado de Audiencias de Noviembre

El ciclo de rendición de cuentas comenzará el martes 17 de noviembre con la presencia de la Secretaría de Gobierno. La titular de esta dependencia, conocida como Segob, deberá exponer sus resultados ante la Comisión de Gobernación a las 10:00 horas. Posteriormente, en la misma jornada, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, identificada como Sedecop, presentará su informe ante la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Portuarias, Mejora Regulatoria y Desarrollo Económico a las 17:00 horas. Esta agenda intensiva continúa el miércoles 18 de noviembre con dos sesiones clave. A las 10:00 horas, la Secretaría de Finanzas y Planeación, o Sefiplan, rendirá cuentas ante la Comisión de Hacienda del Estado. Al finalizar la jornada laboral parlamentaria, a las 17:00 horas, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, conocida como STPSP, deberá justificar su gestión ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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La cuarta jornada del ciclo de audiencias está programada para el jueves 19 de noviembre. En esta fecha, a las 17:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública, identificada como SSP, comparecerá ante la Comisión de Seguridad Pública para evaluar las políticas de seguridad implementadas durante el periodo. El viernes 20 de noviembre marca la continuación de estos procesos con dos departamentos de carácter social. La Secretaría de Desarrollo Social, o Sedesol, se presentará ante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social a las 10:00 horas. Posteriormente, a las 17:00 horas del mismo día, la Secretaría de Medio Ambiente, conocida como Sedema, rendirá informes ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal.

La primera semana de la siguiente jornada parlamentaria, el lunes 23 de noviembre, comenzará a las 10:00 horas con la comparecencia de la Secretaría de Educación de Veracruz, o SEV, ante la Comisión de Educación y Cultura. A las 17:00 horas del mismo día, la Secretaría de Turismo, identificada como Sectur, expondrá su desempeño ante la Comisión de Turismo correspondiente. El martes 24 de noviembre verá la participación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, o Siop, quien comparecerá ante la Comisión de Comunicaciones a las 10:00 horas. Posteriormente, a las 17:00 horas, la Contraloría General del Estado, conocida como CGE, será atendida por la Comisión de Hacienda del Estado para presentar su auditoría y control interno.

Cierre del Ciclo y Roles de las Comisiones Específicas

La penúltima sesión del calendario general se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre. A las 10:00 horas, el Congreso recibirá a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, o Sedarpa, a través de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal. Más tarde, a las 17:00 horas, la Comisión de Educación y Cultura atendirá la comparecencia de la Secretaría de Cultura, conocida como Secver. La jornada del jueves 26 de noviembre estará marcada por la presencia de la Coordinación General de Comunicación Social, o CGCS, quien se presentará ante la Comisión de Gobernación a las 17:00 horas. Este horario asegura que la mayoría de las sesiones de cierre de ciclo se realicen en la franja horaria de la tarde, optimizando la agenda legislativa.

El ciclo general de glosa para las secretarías de despacho concluirá el viernes 27 de noviembre. A las 10:00 horas, la Secretaría de Salud, identificada como SS, comparecerá ante la Comisión de Salud y Asistencia para detallear los indicadores sanitarios. Finalmente, a las 17:00 horas, la Secretaría de Protección Civil, o PC, cerrará esta serie de audiencias ante la Comisión de Protección Civil. Todas estas sesiones se ejecutan estrictamente conforme a lo dispuesto en el Artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, garantizando la transparencia y el cumplimiento normativo del ejercicio de responsabilidades.

Comparcencia Destacada de la Gobernadora Rocío Nahle García

Existe una excepción significativa dentro del calendario de comparecencias para los funcionarios estatales. La gobernadora del estado, Rocío Nahle García, no participa en las sesiones de noviembre dedicadas a las secretarías. Su audiencia está programada de manera independiente para una fecha posterior, específicamente para el viernes 4 de diciembre. La fecha exacta y el horario fueron establecidos para las 12:00 horas. Esta sesión de alto nivel se realizará en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo. Esta distinción separa la evaluación del gabinete ejecutivo de la valoración directa del liderazgo estatal. El evento constituye el cierre formal del proceso legislativo de revisión del Segundo Informe de Gobierno. La estructura de fechas permite una revisión progresiva y detallada de cada área de gobierno antes de la evaluación global que corresponde a la primera autoridad del estado.