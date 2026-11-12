Calendario oficial de glosa del Informe de Gobierno 2026 en Veracruz

Conoce la agenda detallada de las comparecencias de los secretarios estatales y la fecha de la gobernadora Rocío Nahle García para rendir cuentas sobre la administración pública veracruzana.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Vicente Aguilar Castillo, ha establecido las directrices formales para la glosa del II Informe de Gobierno en Veracruz. Este proceso legislativo está programado para desarrollarse entre el 17 y el 27 de noviembre, con el objetivo de evaluar los resultados de la administración estatal durante el año en curso.

La gobernadora Rocío Nahle García comparecerá ante el pleno legislativo el próximo 4 de diciembre a las 12:00 horas. Este acto central culminará el ciclo de rendición de cuentas que comenzó con la entrega del informe por escrito el domingo 15 de noviembre por parte del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

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Reglas de Comparación y Rigor Técnico

Los funcionarios comparecientes tienen un estricto límite de 65 minutos para exponer los temas de su competencia. El presidente de la Mesa Directiva ha exhortado a todos los responsables de los despachos a aportar datos concretos y cifras verificables, desestimando el uso de retórica política como método de comunicación.

No se permitirá utilizar el formato de la audiencia como pretexto para evitar presentar información detallada sobre el estado actual de la administración pública. Las respuestas que requieran mayor exhaustividad podrán ser entregadas por vía escrita, garantizando así el acceso a la información sin extender innecesariamente la sesión.

Coordinación Parlamentaria y Asistencia Legislativa

Los 33 diputados que conforman la legislatura han acordado mecanismos internos para evitar repeticiones en las preguntas. La bancada de MORENA ha asumido el compromiso de asegurar la asistencia de la mayor parte de sus miembros durante las audiencias, aunque se ha descartado la aplicación de sanciones económicas para quienes falten.

La coordinación entre las bancadas permite que se formulen interrogantes relevantes para la ciudadanía sin duplicar esfuerzos. Se considera que el tiempo asignado es suficiente para cubrir los temas de mayor interés público, siempre que se mantenga un diálogo técnico y fundamentado durante las sesiones.

Agenda de Secretarios de Desarrollo y Economía

El ciclo de comparecencias inicia el martes 17 de noviembre. A las 10:00 horas, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, asistirá ante la Comisión Permanente de Gobernación. Posteriormente, a las 17:00 horas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, se presentará ante la Comisión del Corredor Interoceánico, Zonas Portuarias, Mejora Regulatoria y Desarrollo Económico.

El miércoles 18 de noviembre corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Miguel Santiago Reyes Hernández comparecerá a las 10:00 horas ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. A las 17:00 horas, el titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez, lo hará ante la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Fechas de Seguridad, Educación y Cultura

La agenda continúa con la Secretaría de Seguridad Pública. Alfonso Reyes Garcés se presentará el jueves 19 de noviembre a las 17:00 horas ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública. Al día siguiente, viernes 20 de noviembre, Eusebia Cortés Pérez, titular de Desarrollo Social, acudirá a las 10:00 horas, mientras que Luz Mariela Zaleta Mendoza, de Medio Ambiente, lo hará a las 17:00 horas ante la comisión correspondiente.

El lunes 23 de noviembre, Raquel Bonilla Herrera, de la Secretaría de Educación de Veracruz, comparecerá a las 10:00 horas, seguida por Igor Fidel Rojí López, de Turismo, a las 17:00 horas. El martes 24 de noviembre, Leonardo Cornejo Serrano (Infraestructura) y Bárbara Galindo Ramos (Contraloría) asistirán en las sesiones de las 10:00 y 17:00 horas respectivamente.

Cierre con Desarrollo Agropecuario y Comunicación

El miércoles 25 de noviembre, Rodrigo Calderón Salas, titular de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, se presentará a las 10:00 horas. A las 17:00 horas, María Xóchitl Molina González, de la Secretaría de Cultura, atenderá las preguntas de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

La ronda de comparecencias finalizará el jueves 26 de noviembre. Rodolfo Bouzas Medina, Coordinación General de Comunicación Social, asistirá a las 17:00 horas ante la Comisión Permanente de Gobernación para cerrar el ciclo oficial de interrogatorios a la administración estatal.