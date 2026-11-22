Conoce los horarios exactos para la final de Miss Universo 2026 el 24 de noviembre. Incluye horarios de antesala, pasarelas y la ceremonia de coronación.

La expectativa global por el regreso del certamen de belleza más prestigioso del mundo se intensifica con la confirmación de las fechas clave para la temporada 2026. La competencia culminará con la gala final programada para el 24 de noviembre de 2026, momento en el que se coronará a la nueva reina que sucederá a la actual titular.

Estructura de la Competencia Preliminar

Antes de que se alcance el clímax del evento, las delegadas deben superar una etapa competitiva esencial que determinará quiénes avanzan a las rondas finales. Esta fase preliminar incluye desfiles obligatorios en traje de baño y vestido de noche, donde las concursantes demuestran su elegancia y presencia escénica ante el jurado.

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Tras la definición de las finalistas en la mencionada etapa, se procederá con la gran noche. Los horarios oficiales indican que la antesala del evento comenzará a las 18:00 horas, permitiendo a la audiencia y a los invitados prepararse para una ceremonia que promete ser histórica en la industria del entretenimiento.

Despedida de Fátima Bosch y Eventos Previos

Un capítulo emotivo del ciclo se cerrará previamente, ya que el día lunes se realizará la 'Fátima's Farewell Tea Party'. Esta celebración tendrá lugar en el Marriott Hotel, donde se despedirá oficialmente a la mexicana del reinado tras años de servicios como la representante de la corona mundial.

Este evento de despedida sirve como un puente ceremonial entre la era actual y la próxima reina. La interacción de la actual titular con las candidatas en este ambiente íntimo marca el inicio del proceso de transición de poder, estableciendo un precedente de hermandad entre las portadoras de la diadema.

Detalles de la Ceremonia Final de Coronación

La ceremonia final del certamen tiene una duración aproximada de dos horas, estructurada para mantener la tensión y el espectáculo hasta el último segundo. El momento cumbre, que incluye la entrega de la corona, el vestido diseñado especialmente para la ocasión y el año de reinado correspondiente, está previsto que ocurra alrededor de las 21:00 horas.

La transmisión y cobertura de este momento crucial atraerán la atención de millones de espectadores internacionales. La precisión de los horarios garantiza que todos los medios y la audiencia puedan sincronizarse con la difusión en vivo, asegurando que el anuncio de la nueva Miss Universo se reciba simultáneamente en todo el globo.

Participantes Destacadas en la Competencia

La lista de contendientes incluye representantes de naciones con fuerte tradición en el mundo de la belleza y la competencia internacional. Entre los nombres confirmados se encuentran Bianty Gomperts, Miss Universo Curazao, y Sofía Córdova, Miss Universo El Salvador.

La competencia también cuenta con la participación de Melissa Bottema, Miss Universo Países Bajos, y Dominga López, Miss Universo Chile. Además, Dalia Bucaraam, Miss Universo Ecuador, se suma al listado de aspirantes que buscan llevarse el título más codiciado de la industria en esta edición 2026.