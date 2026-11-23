Conoce las fechas exactas y los estadios para las semifinales del Apertura 2026. Encuentra horarios de ida y vuelta en México y Estados Unidos.

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha confirmado la estructura definitiva para la etapa de semifinal. Las series se desarrollarán entre finales de noviembre, con partidos de ida programados para el miércoles 25 y jueves 26. La vuelta se disputará entre el sábado 28 y domingo 29, garantizando dos jornadas intensas de fútbol profesional.

La lógica del certamen establece que el formato de las finales puede variar según la trayectoria de los finalistas. Si Toluca alcanza la gran final, el torneo seguirá un calendario especial. En caso contrario, la serie por el título comenzará con la fecha de ida el 25 y 26 de noviembre, y la vuelta el 28 y 29 de noviembre, manteniendo una estructura equilibrada para los clasificados.

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Horarios Partidos Toluca vs Pumas

Toluca y Pumas UNAM son los protagonistas de una de las series más esperadas. El partido de ida se jugará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 9:10 pm CT México, lo que equivale a las 10:10 pm ET Estados Unidos. La vuelta está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte con el mismo horario de 9:10 pm CT México.

Calendario Cruz Azul contra Santos

La rivalidad entre Cruz Azul y Santos Laguna tendrá dos momentos clave. La ida se efectuará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 7:00 pm CT México. Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro a las 8:00 pm ET. La vuelta se celebrará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco, también a las 7:00 pm CT México.

Agenda Toluca contra Santos

En otro de los cruces definidos, Toluca y Santos Laguna se enfrentarán en dos fechas específicas. La ida se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 7:00 pm CT México, que corresponde a las 8:00 pm ET en Estados Unidos. La vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron a las 7:07 pm CT México y 8:07 pm ET.

Programación León contra Toluca

El Club León y Toluca también tienen sus fechas establecidas para esta instancia. El partido de ida se jugará el jueves 26 de noviembre en el Estadio León a las 9:10 pm CT México, horario que coincide con las 10:10 pm ET en Estados Unidos. La vuelta se realizará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte, con arranque a las 9:00 pm CT México y 10:00 pm ET.