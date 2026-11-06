Calendario SEP 2026-2027: Fechas de Vacaciones de Invierno para Escuelas Básicas

La SEP confirma el calendario 2026-2027. Alumnos de básica terminan clases el 18 de diciembre y regresan el 7 de enero de 2027 con 19 días de descanso.

La Secretaría de Educación Pública ha hecho pública la confirmación oficial de las fechas correspondientes a las vacaciones de invierno dentro del marco del Calendario SEP para el ciclo escolar 2026-2027. Este cronograma establecido regula los periodos de descanso tanto para el personal docente y directivo como para los estudiantes que se inscriben en escuelas públicas y privadas a lo largo del país.

Último Día de Clases y Regreso a Aulas

El viernes 18 de diciembre marcará el último día lectivo para los alumnos de Educación Básica, comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Dado que el descanso oficial comienza el lunes 21 de diciembre, los estudiantes disfrutarán de un periodo continuo de inasistencia a clases de casi tres semanas completas. La reanudación de las actividades académicas está programada para el jueves 7 de enero de 2027, fecha en la que los niños y jóvenes regresarán a sus aulas para continuar con su formación educativa.

Also read Este viernes, Consejo General del OPLE inicia proceso electoral 2026-2027

Este periodo vacacional está diseñado para coincidir con las festividades tradicionales más importantes del último trimestre del año. Durante estas semanas fuera de la escuela, las familias y los estudiantes podrán celebrar de manera presencial los eventos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. La duración total del descanso para los alumnos de Educación Básica asciende a 19 días consecutivos, los cuales se distribuyen entre los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027.

Cronograma Específico para Docentes y Directivos

El periodo vacacional de diciembre aplica de manera uniforme para todos los docentes y directivos que trabajan en la Educación Básica, incluyendo los niveles preescolar, primaria y secundaria. Tomando como referencia oficial que el primer día de descanso es el sábado 19 de diciembre y el último día de vacaciones es el miércoles 6 de enero de 2027, el cálculo coincide con la duración establecida para los estudiantes. Esta uniformidad facilita la planificación familiar y la gestión administrativa en todas las instituciones educativas bajo esta categoría.

Excepciones para Escuelas Normales

Existe un detalle importante para considerar en las Escuelas Normales, ya que estas instituciones se rigen bajo un calendario específico de 190 días establecido por la SEP. Para este grupo particular, las vacaciones iniciales comenzarán el lunes 21 de diciembre y finalizarán el martes 5 de enero de 2027. Como resultado, los estudiantes de estas escuelas gozarán de 18 días consecutivos de vacaciones, lo que representa una diferencia menor respecto al periodo general de la Educación Básica.

Impacto en la Planificación Familiar y Social

La publicación de este calendario permite a las familias mexicanos planificar con anticipación sus actividades, viajes y compromisos sociales para finales de 2026 y principios de 2027. La certeza sobre las fechas exactas de cierre y apertura de centros educativos es fundamental para coordinar horarios laborales y actividades recreativas. La estructura del calendario busca equilibrar el tiempo de estudio con el descanso necesario para el bienestar integral de la comunidad educativa.