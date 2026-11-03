Calendario SEP 2026-2027: Puente largo por Revolución Mexicana y suspensión de clases en noviembre

Conoce las fechas exactas de los días sin clase en noviembre 2026 para la educación básica en México. Incluye el puente por la Revolución Mexicana y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

El ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública en México inicia con un calendario que presenta múltiples oportunidades de descanso para la comunidad educativa. Después del largo fin de semana observado por el Día de Muertos, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se preparan para el siguiente periodo de inactividad académica programado para mediados de noviembre de 2026.

Puente largo por Revolución Mexicana y registro de calificaciones

El segundo periodo de descanso se desarrollará del viernes 13 de noviembre al lunes 16 de noviembre de 2026, generando cuatro días consecutivos sin actividades escolares. Esta suspensión de clases está determinada por la conciliación entre la jornada administrativa docente y el feriado cívico oficial.

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El viernes 13 de noviembre se suspenden las clases para que los maestros de nivel básico realicen el primer registro de calificaciones del ciclo escolar en curso. Esta jornada administrativa se suma al feriado del lunes 16 de noviembre, que conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La fecha oficial del evento histórico corresponde al 20 de noviembre.

Los estudiantes de educación básica disfrutarán de las jornadas de descanso los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre 2026. La reanudación de las actividades académicas en todos los planteles educativos se realizará el martes 17 de noviembre de 2026. Este formato permite que familias y estudiantes planifiquen actividades sin interrumpir el flujo del calendario oficial.

Entrega de boletas y nuevo Consejo Técnico Escolar

La entrega de las primeras boletas de calificaciones a los padres de familia se llevará a cabo entre el 23 de noviembre y el 26 de noviembre de 2026. Durante estos días específicos, las clases continuarán con normalidad y no están contempladas suspensiones en el calendario de la SEP. Los tutores y padres deben mantenerse atentos a las comunicaciones directas de las escuelas sobre la fecha exacta de entrega de evaluaciones.

El último viernes del mes de noviembre también marcará una pausa en la rutina escolar. El calendario de la Secretaría de Educación Pública contempla el viernes 27 de noviembre de 2026 como fecha para una nueva sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Esta jornada implica que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán actividades escolares ese día.

La suspensión de clases del viernes 27 de noviembre se combinó con el fin de semana para formar otro periodo de tres días sin clases escolares. Este periodo de descanso abarca el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. El regreso a las aulas se producirá al iniciar la siguiente semana laboral y académica en los planteles públicos y privados adheridos.

Vacaciones de invierno y festivos del cierre de año

El receso invernal para el ciclo escolar 2026-2027 está programado para iniciar el lunes 21 de diciembre de 2026. Este periodo de vacaciones concluirá el viernes 6 de enero de 2027, permitiendo un descanso prolongado para la comunidad educativa. Las fechas están establecidas para garantizar la continuidad pedagógica y el descanso estudiantil.

Los días festivos que quedan pendientes para el año 2026 incluyen el viernes 25 de diciembre, dedicado a la conmemoración de Navidad. En enero de 2027, el calendario oficial contempla un viernes 1 de enero por el Año Nuevo y un miércoles 6 de enero por el Día de Reyes. Estas fechas se suman al receso invernal mencionado anteriormente.

El año 2027 presenta varias fechas cívicas importantes dentro del calendario escolar. El lunes 1 de febrero se conmemora el aniversario de la Constitución Política. El lunes 15 de marzo se recuerda el natalicio de Benito Juárez y el miércoles 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla.

Importancia del Consejo Técnico Escolar en el calendario

La Secretaría de Educación Pública confirmó que las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar continuarán realizándose el último viernes de cada mes. Durante estas fechas específicas, se suspenden las clases para que el personal docente pueda participar en actividades de planeación pedagógica y evaluación institucional. Este esquema garantiza la mejora continua de los procesos educativos.

El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Está integrado por el personal docente y directivo de cada plantel educativo con el fin de asegurar la efectividad de la enseñanza. Su función va más allá de lo administrativo, abarcando el análisis social y académico.

El propósito fundamental es reunir al director y al cuerpo docente para tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje. El calendario oficial contempla ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar para el cierre del ciclo lectivo. Las fechas confirmadas incluyen el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027. Estos eventos son vitales para la planificación estratégica de cada centro educativo.