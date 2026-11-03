Calendario y Beneficios del Buen Fin 2026: Fechas y Ofertas Bancarias

Descubre las fechas oficiales del Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre. Analizamos los descuentos de Walmart, BBVA y Santander para optimizar tus compras.

El Buen Fin 2026 se desarrollará oficialmente del viernes 13 al martes 17 de noviembre, estableciendo un periodo de cinco días específicos para que los consumidores mexicanos comparen precios y aprovechen promociones en tiendas físicas y en línea. Este evento anual mantiene una duración fija pero altera los días de la semana en comparación con años anteriores, adaptándose al calendario laboral y festivo del país para maximizar la participación comercial.

Calendario y Duración del Evento Comercial

El evento principal se extenderá desde el viernes 13 de noviembre hasta el martes 17 de noviembre de 2026, conservando la misma duración de cinco días que en ediciones previas pero cambiando los días de la semana correspondientes. Durante este periodo, el lunes 16 de noviembre coincidirá con un descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que permite a los ciudadanos utilizar ese día hábil para realizar compras de tecnología, artículos para el hogar y despensa con cupones especiales.

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Es fundamental distinguir la vigencia de cada campaña, ya que algunas tiendas pueden cerrar sus ofertas antes del martes 17, aunque el evento general continúe activo. Para organizarse eficazmente, el registro de comercios participantes cierra el 12 de noviembre, fecha límite para que los negocios oficialicen su participación en el directorio centralizado.

Beneficios Exclusivos de Santander y BBVA

Santander ha lanzado una campaña anticipada que se ejecuta del 12 de octubre al 12 de noviembre, ofreciendo un sistema de cashback escalonado que devuelve el 10% en la primera compra elegible, el 15% en la segunda, el 20% en la tercera y el 25% en la cuarta transacción. Cada compra debe realizarse en línea, desde $7,500 y a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito participante, después de inscribirse previamente.

El tope acumulado de reembolso por cliente es de $5,500, y participan comercios como Amazon, Mercado Libre, Walmart, Bodega Aurrera, Sam's Club y Liverpool. Por ejemplo, una primera compra elegible de $7,500 genera $750 de cashback, mientras que una segunda del mismo importe produce $1,125, sumando un total de $1,875. Esta promoción tiene su propio cierre estricto el 12 de noviembre, separado del cierre general del evento.

Por su parte, BBVA habilita la activación de 3 meses sin intereses para compras nacionales del 13 al 17 de noviembre desde $3,500, con el primer pago programado para marzo de 2027. La activación en la app está disponible del 3 al 12 de noviembre o del 18 de noviembre al 9 de diciembre. Adicionalmente, el 13 de noviembre ofrece hasta 15% de bonificación en compras desde $5,000 a 12 a 24 meses sin intereses, con un tope de $2,500 por cliente.

Descuentos en Tiendas Minoristas y Plataformas Digitales

Walmart ofrece hasta 50% de descuento en productos seleccionados de la campaña Martes de Frescura, accesible a través de su cupón oficial. Elektra proporciona un ahorro del 5%, hasta $500, en la primera compra de contado en línea o a través de su aplicación móvil mediante un cupón exclusivo. Coppel destaca con descuentos de hasta 95% en accesorios Apple seleccionados, con vigencia hasta el 20 de noviembre.

Costco permite ahorrar $6,000 desde $29,999 en artículos seleccionados con el código PP142 al pagar con PayPal, una promoción válida hasta el 15 de noviembre. Sam's Club facilita el acceso al precio de efectivo pagando con saldo Cashi, además de contar con una cuponera digital integrada. Bodega Aurrera mantiene su campaña Precios que no se tocan, asegurando precios estables en productos esenciales hasta el 20 de noviembre.

En el ecosistema digital, Amazon ofrece envío gratis en el primer pedido de productos enviados por Amazon México, mientras que Mercado Libre garantiza envío gratis desde $299 con el código YALLEGA08 hasta el 31 de diciembre. Mercado Pago complementa estas ofertas con meses sin intereses utilizando su tarjeta de crédito en productos seleccionados de Mercado Libre.

Incentivos Fiscales y Participación en Sorteos SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilita un sorteo de $500 millones en premios para los participantes que realicen compras elegibles desde $250 con tarjeta bancaria. Este incentivo fiscal fomenta la formalización de compras y permite a los contribuyentes acceder a beneficios significativos por el simple acto de adquirir productos de manera documentada.

El Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Profeco) pone a disposición un comparador de precios oficial que permite a los usuarios verificar las ofertas reales por producto y establecimiento, asegurando transparencia en los descuentos aplicados durante el evento. Además, si los consumidores cuentan con su aguinaldo para estas compras, la ley permite pagarlo hasta antes del 20 de diciembre, fecha posterior al cierre del Buen Fin 2026, proporcionando flexibilidad financiera adicional.