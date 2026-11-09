Calendario y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026

Conoce las fechas, horarios y emparejamientos clave de la Jornada 17 del Apertura 2026, incluyendo duelos decisivos para la Liguilla como Chivas vs Cruz Azul.

La Liga MX mantiene el calendario oficial confirmado para la décimo séptima jornada del torneo Apertura 2026, la cual se disputará sin interrupciones por la ventana FIFA que concluye el 17 de noviembre. Este periodo de descanso internacional retrasa la definición final de los clasificados a la Liguilla, dejando incierta la clasificación de varios clubes que aún compiten por los últimos lugares disponibles en la 'Fiesta Grande'. La espera por los resultados definitivos continuará hasta que finalice esta fecha clave en el campeonato nacional.

Calendario oficial de la Jornada 17

De acuerdo con el cronograma establecido por la liga, la actividad futbolística oficial arrancará el viernes 20 de noviembre con tres encuentros programados. El primer partido de esta jornada lo disputará Puebla ante Atlético San Luis, con inicio programado para las 19:00 horas. Posteriormente, FC Juárez enfrentará a Atlas a las 21:00 horas, y el estadio del club Xolos albergará el duelo contra Atlante, también a las 21:00 horas, en un choque donde el cuadro fronterizo busca asegurar su participación en los play-offs.

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La jornada continúa con mayor intensidad el sábado 21 de noviembre, día que presenta cuatro partidos considerados cruciales para el panorama general de la tabla de posiciones. A las 16:50 horas, Pachuca recibirá a Toluca en un choque directo entre rivales de la zona media y alta. Más tarde, a las 17:00 horas, Santos Laguna medirá fuerzas con León, mientras que Pumas se enfrentará a Monterrey a las 19:00 horas. El cierre del sábado lo protagonizarán Tigres y América, quienes se verán las caras a las 21:00 horas en un duelo de alto nivel competitivo.

La actividad se extenderá al domingo 22 de noviembre, fecha que incluye el duelo más atractivo de esta ronda según los analistas. Chivas recibirá a Cruz Azul a las 17:07 horas, un enfrentamiento directo por el liderato del torneo. Posteriormente, Querétaro disputará un partido pendiente contra Necaxa a las 19:00 horas, cerrando así el ciclo de la décimo séptima jornada del actual campeonato de la Liga MX.

Programación del partido pendiente

Antes del inicio de la jornada regular, existe un compromiso específico que se desarrollará durante la ventana internacional. El sábado 14 de noviembre, el estadio de Querétaro albergará el encuentro atrasado correspondiente a la Jornada 7 entre Querétaro y Monterrey. Este partido, programado para iniciar a las 17:00 horas, se jugará antes de que comience la Fecha 17 oficial y representa una oportunidad única para que Monterrey ajuste su posición en la tabla mientras los otros equipos están inactivos por la selección.

Clasificación a la Liguilla en juego

Aunque varios clubes ya han asegurado su boleto a los cuartos de final, el orden de clasificación y los últimos lugares siguen siendo motivo de tensión. La Fecha 17 actúa como un filtro decisivo para definir qué equipos acceden a la ronda eliminatoria y en qué posición entran a ella. La expectativa se centra en que esta jornada sea extremadamente emocionante, ya que los resultados determinarán no solo quién juega, sino la ventaja de localía y el enfrentamiento directo en la siguiente fase del torneo.