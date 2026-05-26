Calendario y montos de la Beca Rita Cetina para junio de 2026: lo que esperan familias de secundaria

Se analizan las fechas tentativas de pago, el monto asignado a cada familia y el proceso de dispersión de la Beca Rita Cetina antes del receso de verano, con recomendaciones para evitar información falsa.

Miles de estudiantes de secundaria y sus familias ya están pendientes de cualquier anuncio acerca de la Beca Rita Cetina , uno de los programas sociales educativos más relevantes del país.

El depósito correspondiente al bimestre mayo‑junio de 2026 genera gran expectativa, pues se trata del último apoyo antes del receso de verano. Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aún no ha confirmado oficialmente las fechas, se prevé que los pagos comiencen en los primeros días de junio. Como en entregas anteriores, la asignación del recurso se realizará de forma escalonada, tomando como criterio la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Para muchas familias, este ingreso representa un sostén esencial en la fase final del ciclo escolar 2025‑2026, ya que cubre gastos de transporte, útiles, uniformes y otras necesidades académicas antes de las vacaciones. Hasta el 25 de mayo de 2026, ni la Secretaría de Educación Pública ni la Coordinación Nacional de Becas han publicado el calendario oficial de los depósitos.

Sin embargo, basándose en procesos de años anteriores, se estima que la información se anunciará entre el 1 y el 8 de junio. Las autoridades federales han reiterado la importancia de consultar únicamente los canales oficiales y de evitar la difusión de datos falsos que suelen circular en redes sociales durante los periodos de pago.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, podría ser quien comparta las fechas definitivas a través de sus cuentas institucionales o comunicados oficiales, como ha ocurrido en bimestres pasados.

Según estimaciones basadas en entregas previas, el calendario tentativo para junio de 2026 quedaría distribuido de la siguiente manera: lunes 1 de junio para los apellidos A y B; martes 2 de junio para la letra C; miércoles 3 de junio para D, E y F; jueves 4 de junio para G; viernes 5 de junio para H, I, J, K y L; lunes 8 de junio para M; martes 9 de junio para N, Ñ, O, P y Q; miércoles 10 de junio para R; jueves 11 de junio para S; viernes 12 de junio para T, U, V, W, X, Y y Z. Estas fechas aún no son definitivas, pero siguen el patrón escalonado que se ha utilizado en otros pagos de programas sociales educativos.

El mes de junio marcaría el último depósito del ciclo escolar, ya que en julio y agosto no se contempla la dispersión de recursos debido al periodo vacacional. El monto confirmado para estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas es de mil novecientos pesos por familia. En caso de que existan varios estudiantes registrados en el mismo hogar, se suman setecientos pesos adicionales por cada hermano adicional.

En primaria, el esquema funciona de manera distinta; los alumnos beneficiarios recibirán un pago anual de dos mil quinientos pesos, programado para agosto de 2026, después de la publicación de los resultados correspondientes a ese nivel educativo. Las autoridades afirman que el apoyo económico ayuda a reducir los gastos escolares y permite que muchos estudiantes continúen sus estudios. Con el cierre del ciclo escolar cada vez más cercano, miles de hogares permanecen a la espera del anuncio oficial de fechas.

Para muchas familias mexicanas, el depósito de junio representa un respaldo clave antes de la pausa de varios meses en los pagos de la Beca Rita Cetina. Datos curiosos sobre la beca: está dirigida principalmente a estudiantes de secundaria pública; el apoyo se entrega bimestralmente mediante tarjetas del Banco del Bienestar; los meses de julio y agosto no contemplan depósitos por el calendario vacacional; lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, maestra y escritora yucateca que impulsó la educación femenina; y los pagos se organizan alfabéticamente para evitar saturaciones en las sucursales bancarias





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