Calentamiento global duplica riesgo de calor extremo en la Copa del Mundo 2026

Un estudio científico advierte que las condiciones de calor durante el torneo de 2026 podrían superar los umbrales de seguridad, con hasta 26 partidos en riesgo y al menos cinco en niveles considerados inseguros para jugar.

Un grupo internacional de científicos de World Weather Attribution publicó un análisis que revela que el calentamiento global está incrementando significativamente el riesgo de calor extremo durante eventos deportivos masivos como la Copa del Mundo.

El estudio se enfocó en los 104 partidos programados para junio y julio de 2026, evaluando la probabilidad de que se disputen bajo niveles de estrés térmico que excedan las recomendaciones de seguridad. Utilizando el índice WBGT, que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, los investigadores determinaron que aproximadamente una cuarta parte de los encuentros (26 partidos) podrían superar los 78 grados Fahrenheit, umbral a partir del cual FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, exige pausas obligatorias de hidratación y enfriamiento.

Más alarmante aún, al menos cinco partidos podrían alcanzar los 28 grados WBGT, nivel que el sindicato considera inseguro para jugar e incluso recomienda posponer. Estas condiciones equivalen a temperaturas secas cercanas a los 100 grados Fahrenheit o ambientes extremadamente húmedos de alrededor de 86 grados. Los científicos advierten que los riesgos no se mitigan con horarios nocturnos, pues la acumulación de calor y humedad durante el día mantiene niveles peligrosos incluso en la tarde y noche.

Joyce Kimutai, investigadora del Imperial College de Londres y participante del estudio, declaró que casi la mitad del calentamiento global causado por el ser humano ha ocurrido en las últimas décadas, y subrayó que existe un riesgo muy real de afrontar partidos en condiciones inseguras para jugadores y aficionados. El análisis demuestra cómo el cambio climático ya afecta la viabilidad de organizar grandes eventos deportivos en el verano del hemisferio norte, y debería servir como advertencia para organismos deportivos y gobiernos.

Un punto crítico del reporte es la discrepancia entre las recomendaciones médicas de FIFPRO y las reglas actuales de la FIFA. Mientras el sindicato establece que jugar por encima de 83 grados Fahrenheit es inseguro, la FIFA solo contempla suspensiones cuando el índice supera los 89 grados. Esta diferencia permite que se disputen partidos bajo condiciones que ya representan riesgos físicos importantes para deportistas y espectadores.

El estudio también proyecta escenarios futuros y concluye que, sin medidas de adaptación más amplias, como infraestructura de enfriamiento y reducción drástica de emisiones contaminantes, organizar torneos de fútbol durante el verano será cada vez más peligroso. Los modelos climáticos indican que, con un incremento adicional de la temperatura global, la probabilidad de partidos bajo calor extremo seguirá en aumento en las ciudades sede





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