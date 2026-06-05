Caliente.mx ofrece 20 millones de pesos por partido de México en el Mundial 2026

La casa de apuestas oficial de la Selección Mexicana lanza una dinámica para premiar a los aficionados durante el Mundial 2026, con 20 millones de pesos en juego por cada partido que dispute el Tricolor. Se detallan los requisitos de participación y cómo funcionan las apuestas.

Caliente.mx, la Casa de Apuestas Oficial de la Selección Mexicana , ha lanzado una emocionante promoción con motivo de la participación del Tricolor en el Mundial 2026 .

Esta dinámica busca premiar la lealtad y pasión de los aficionados que han esperado cuatro años por el máximo evento futbolístico. Por cada partido que dispute la Selección Nacional en el torneo, se pondrán en juego 20 millones de pesos para los participantes que cumplan con los requisitos establecidos.

La iniciativa subraya el compromiso de la plataforma con sus usuarios y su objetivo de consolidarse como líder en el sector de las apuestas deportivas en México, ofreciendo una experiencia única que transforma la forma en que los mexicanos viven y apoyan a su equipo. Para participar, los usuarios deberán realizar una apuesta simple a favor de México en los eventos y mercados específicos que indique la plataforma.

También es válido incluir la selección nacional en una apuesta múltiple o parlay, siempre que se cumplan las condiciones. La apuesta debe realizarse con dinero real, excluyendo bonos o promociones, y debe registrarse dentro de los tiempos y requisitos detallados en los términos y condiciones del sitio.

Es importante destacar que los momios pueden variar antes del inicio de cada partido; actualmente, para el primer encuentro, el momio para la victoria de México se sitúa en -250, lo que significa que una apuesta de 1,000 pesos podría generar una ganancia de hasta 1,400 pesos. Esta promoción no solo representa una oportunidad atractiva para los aficionados, sino que también refleja la estrategia de Caliente.mx por involucrarse de manera más profunda con la comunidad futbolera.

Al ofrecer premios significativos por cada juego, la casa de apuestas busca crear un ambiente de celebración y apoyo colectivo alrededor de la Selección. Los interesados deben estar atentos a las instrucciones oficiales y verificar la información directamente en la aplicación o sitio web de Caliente.mx, ya que los detalles específicos podrían actualizarse según avance el torneo.

Esta acción refuerza la posición de la empresa como un referente en el mercado mexicano, combinando entretenimiento, deporte y la posibilidad de obtener importantes recompensas económicas





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