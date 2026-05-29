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Call of Duty: Modern Warfare 4 llega a Nintendo Switch 2 con cross‑play, cross‑progression y soporte de mouse en Joy‑Con

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Call of Duty: Modern Warfare 4 llega a Nintendo Switch 2 con cross‑play, cross‑progression y soporte de mouse en Joy‑Con
Call Of DutyModern Warfare 4Nintendo Switch 2
📆5/29/2026 1:06 PM
📰LevelUPcom
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Activision anuncia que Modern Warfare 4 estará disponible simultáneamente en Nintendo Switch 2, PlayStation, Xbox y PC, incorporando juego cruzado, progreso compartido y la posibilidad de usar los Joy‑Con como mouse para una mayor precisión.

Activision ha confirmado que Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará a la Nintendo Switch 2 el mismo día que a PlayStation, Xbox y PC, y lo hará con una serie de funciones que buscan eliminar cualquier barrera entre plataformas.

La mayor novedad es la incorporación de cross‑play y cross‑progression, dos características que hoy en día se consideran esenciales para los shooters multijugador competitivos. Gracias al cross‑play, los usuarios de la Switch 2 podrán enfrentarse en partidas contra jugadores de cualquier otra consola o del ordenador sin restricciones, lo que garantiza que la comunidad online de la franquicia no se fragmentará.

Por su parte, el cross‑progression permitirá que el progreso, los niveles, los desbloqueos y el contenido adquirido se sincronicen automáticamente entre todos los dispositivos en los que el jugador tenga una cuenta activa, de modo que una partida iniciada en la Switch 2 pueda continuarse en una Xbox o en un PC con la misma experiencia y sin pérdida de datos

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Call Of Duty Modern Warfare 4 Nintendo Switch 2 Cross‑Play Cross‑Progression

 

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