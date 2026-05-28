Call of Duty: Warzone se cerrará en PS4 y Xbox One en 2026

La compañía Activision ha anunciado que el Battle Royale de Call of Duty: Warzone dejará de estar disponible en las consolas de pasada generación, como PlayStation 4 y Xbox One, este año. A pesar de haberse mantenido activo durante años en estas consolas, el juego se cerrará radicalmente en 2026.

La compañía Activision ha anunciado que el Battle Royale de Call of Duty: Warzone dejará de estar disponible en las consolas de pasada generación, como PlayStation 4 y Xbox One , este año.

A pesar de haberse mantenido activo durante años en estas consolas, el juego se cerrará radicalmente en 2026. Los jugadores que aún juegan en PS4 y Xbox One deben marcar varias fechas importantes en su calendario. La primera de ellas es el cierre de los nuevos jugadores que se quieran unir a las partidas, que ya no podrán descargar el juego. Los usuarios que lo conservan en sus consolas podrán seguir disfrutándolo hasta nuevo aviso.

Por otro lado, los niveles gratuitos del Pase de Batalla y el juego como tal seguirán activos hasta finales de año, cuando el soporte concluya definitivamente. El Battle Royale dejará de estar disponible en PS4 y Xbox One con el inicio de la Temporada 1 de 2026. Los usuarios de dichas consolas podrán disfrutar el Battle Royale hasta que el soporte concluya.

Por fortuna, la comunidad que aún juega en PS4 y Xbox One podrá conservar todo su contenido y progreso al cumplir un único requisito: jugar con la misma cuenta de Activision en otras plataformas. Una parte limitada del contenido se transferirá exitosamente sólo si se juega en una consola de la misma familia. También hay que tomar en cuenta que los COD Points se podrán canjear en PS4 y Xbox One hasta el 25 de junio.

Los puntos COD que hayas comprado u obtenido mediante el Pase de Batalla están vinculados a las cuentas de la plataforma. Los puntos COD no gastados en una consola no compatible podrán canjearse en la consola de última generación de la misma familia de consolas al usar la misma cuenta.

Una vez que el Battle Royale deje de estar disponible en las consola de pasada generación, los jugadores podrán recuperar su contenido en el resto de los juegos de la franquicia para PS4 y Xbox One, que no sufrirán cambios. Los jugadores podrán seguir disfrutando de la saga Call of Duty en la nueva era de la saga que llegará con la Temporada 1 de 2026





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