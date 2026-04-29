Cambios en el gabinete de Sheinbaum: Ariadna Montiel deja el Bienestar y Lety Ramírez asume el cargo

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar para liderar Morena, mientras Leticia Ramírez toma las riendas de la dependencia. Estos movimientos marcan una nueva etapa en el gobierno y en el partido.

El gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un importante ajuste con la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar. Según lo anunciado por la mandataria, Montiel dejará su cargo para asumir un nuevo rol al frente del partido Morena , donde buscará impulsar la transformación política del país.

Sheinbaum explicó que esta decisión forma parte de la dinámica natural de renovación en el gobierno y destacó el compromiso de Montiel con el movimiento que representa. En su lugar, la exsecretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, asumirá la titularidad de la Secretaría del Bienestar, una dependencia clave en la implementación de programas sociales como las pensiones para adultos mayores y las becas educativas.

Ramírez, quien ya había ocupado cargos de relevancia en el gobierno anterior, se perfila como una figura estratégica para continuar con las políticas de bienestar social que han sido pilares de la administración actual. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Sheinbaum reiteró que estos programas están garantizados por la Constitución y que su continuidad es un derecho adquirido por los ciudadanos mexicanos.

Además, el partido Morena ha convocado a una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional para formalizar el nombramiento de Montiel como su nueva presidenta, en sustitución de Luisa María Alcalde. También se espera que Citlalli Hernández sea designada como secretaria de Elecciones, consolidando así una nueva etapa en la estructura del partido.

Este enroque en el gabinete y en la dirigencia de Morena refleja una estrategia para fortalecer la gobernabilidad y la cohesión política en un momento crucial para el país





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