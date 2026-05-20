Cambios en la política económica de 2025: mayor incertidumbre que la pandemia

Este estudio establece un escenario pesimista para 2026, si se intensifica la incertidumbre para una muestra de 10 países, la inversión podría caer 2.7% y se postergarán o cancelarán inversiones por 380 mil millones de dólares, el doble del 2025.

Los cambios en la política económica que se registraron en 2025 generaron mayor incertidumbre que la pandemia y que algunas crisis económicas, lo que impactó mayormente a Canadá y a México, países que perdieron inversiones, dijo la International Chamber of Commerce (ICC).

En el estudio 'El costo de la política de incertidumbre en la inversión' se explica que en todo el mundo se perdieron o postergaron proyectos por un monto de 202 mil millones de dólares, ello porque en el 2025 se observó una incertidumbre no vista en décadas. De ese total, México perdió inversiones o vio que se postergaron proyectos por 17 mil 400 millones de dólares, lo que es comparable con el 1% de su PIB, mientras que para Canadá fueron 14 mil 400 millones de dólares





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International Chamber Of Commerce (ICC) Cambios En La Política Económica Mayor Incertidumbre Que La Pandemia Perder Inversiones Impacto En Canadá Y México Estudio 'El Costo De La Política De Incertidum Costo Considerable Para Todos Los Países Niveles Récord En 2025 Impulso Principalmente Por Una Politica Comerc Tratado Entre México Estados Unidos Y Canadá (T-MEC) Necesitamos Un Mensaje Contundente De Que Si V

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