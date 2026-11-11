Cambios propuestos a la ley 287(g) tras victoria demócrata y su impacto en la cooperación de la policía con ICE

El proyecto de reforma a la ley 287(g) busca limitar la colaboración policial con ICE tras el triunfo demócrata, generando debate entre defensores de seguridad y expertos legales.

El Congreso está considerando una reforma que modificará la figura legal del §287(g) de la ley de inmigración, la cual permite a las agencias federales solicitar información y leales a las fuerzas policiales estatales. La propuesta surge tras el triunfo electoral de la Democracia en las elecciones de medio término de 2024 y pretende restringir la cooperación entre la policía y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Lo que implica la reforma propuesta

Según los textos legislativos, el nuevo enfoque eliminaría de forma permanente la autorización de la firma de acuerdos de cooperación a nivel estatal cuando se trata de operativos de indagación y arresto por autoridades federales. Con la eliminación de esa provisión, las agencias estatales tendrían la opción de rechazar la colaboración con ICE en todos los casos, excepto en situaciones de amenaza directa a la seguridad pública. Esto limitaría la participación de oficiales del Estado en el "cooperation strategy" federal establecido en 2003.

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Reacciones de los actores clave

El fiscal general del Departamento de Justicia, Jack Smith, ha declarado que la legislación "equilibraría la balanza entre la seguridad del país y la protección de los derechos civiles". En contraste, la Oficina de Derechos Civiles de la Ciudadanía, encabezada por la abogada Emily Foster, ha criticado la propuesta, argumentando que "la eliminación del §287(g) delega poder indecentemente a las fuerzas de seguridad locales, sin la supervisión adecuada para evitar abusos".

Consecuencias previstas para la comunidad y la migración

Los expertos indican que la nueva norma alteraría el flujo de operaciones de inmigración en todo el país, con una reducción estimada del 25 % en las detenciones de inmigrantes procesadas por policías locales. Además, se espera que la ciudadanía experimente un aumento en la desconfianza hacia autoridades policiales, impactando la colaboración comunitaria y la percepción de seguridad en zonas con altos índices de movimientos migratorios. El proyecto deberá aprobarse en la siguiente sesión del Senado antes del 15 de octubre para entrar en vigor en noviembre.