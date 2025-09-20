Camión repartidor de refrescos queda atrapado en socavón en Gustavo A. Madero

Un camión repartidor de refrescos se hundió en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero, sumándose a una serie de incidentes similares en la Ciudad de México. Las autoridades trabajaron para rescatar el vehículo y acordonaron la zona, generando complicaciones en el tráfico. El evento resalta la fragilidad de la infraestructura vial y la necesidad de una mayor atención a los problemas de hundimientos.

Un camión repartidor de refrescos sufrió un percance al quedar atrapado en un socavón en la calle Cambio de la Amistad, dentro del Parque Central 88 de la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero . La llanta trasera de la unidad de reparto cedió ante el agujero, a pesar de que residentes de la zona previamente habían compartido un video en redes sociales para alertar sobre el deterioro y el peligro que representaba la vía.

Tras el incidente, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad, lo que generó complicaciones en el flujo vehicular de las calles adyacentes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) comunicó que, gracias a la colaboración del Heroico Cuerpo de Bomberos y del personal de las Unidades de Protección Civil por Alcaldía (UGIRPC), se logró rescatar el camión. Además, una grúa proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) participó en las maniobras de liberación. La situación puso de manifiesto la fragilidad de la infraestructura vial y la necesidad de una atención más efectiva a los problemas de hundimientos, que se han vuelto recurrentes en la ciudad. Las autoridades locales, en conjunto con la alcaldía, se encuentran ahora en el proceso de evaluación y reparación de los daños, tanto en la vía pública como en el vehículo afectado, para restablecer la normalidad y prevenir futuros incidentes.\Este incidente se suma a una serie de sucesos similares que han ocurrido recientemente en la Ciudad de México, evidenciando una problemática más amplia relacionada con el deterioro de la infraestructura subterránea y la vulnerabilidad de las vías públicas. El 17 de septiembre pasado, un camión recolector de basura experimentó un incidente similar, cayendo en un socavón en la colonia San Juan de Aragón, también en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades y el personal de Protección Civil acudieron al lugar para retirar el vehículo y asegurar la zona afectada. Este evento ocurrió solo dos días después de que otro camión, en este caso de una empresa refresquera, fuera engullido por un socavón de grandes dimensiones en la alcaldía Iztapalapa. El suceso, que tuvo lugar el 15 de septiembre, involucró a un camión de la empresa Jarritos. El socavón se originó en la avenida 5 de la colonia Renovación, debido a la ruptura de un colector de 2.44 metros. Inicialmente, solo la parte frontal del camión se hundió, pero la oquedad se expandió rápidamente, tragándose la totalidad de la pesada unidad. La alcaldía Iztapalapa informó que un diagnóstico inicial determinó que el socavón tenía una profundidad de 6.72 metros, una anchura de 6.30 metros y una longitud de 7 metros. La alcaldesa Aleida Alavez se presentó en el lugar pocos minutos después de que se formara el socavón. Estos incidentes, que se han registrado en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, subrayan la importancia de una inversión sostenida en el mantenimiento y la modernización de la infraestructura urbana para evitar situaciones peligrosas y proteger la seguridad de los ciudadanos.\Además de estos ejemplos, es relevante recordar el incidente que involucró a un trolebús. Este vehículo cayó en un socavón en el cruce de Viaducto Río de la Piedad y Calle 49, en la colonia Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza. El suceso ocurrió la noche del 14 de septiembre de 2025 y, afortunadamente, no hubo heridos. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atribuyó la formación del socavón a una fuga de agua potable de cuatro pulgadas. El socavón medía aproximadamente 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad. Estos eventos resaltan la urgencia de abordar de manera integral los problemas de infraestructura en la ciudad, implementando medidas preventivas y correctivas para garantizar la seguridad vial y la integridad de las personas. La recurrencia de los socavones en diferentes puntos de la ciudad exige una investigación exhaustiva de las causas subyacentes, que pueden incluir la antigüedad de las tuberías, la calidad del suelo, y las posibles filtraciones de agua. Asimismo, es crucial fortalecer los mecanismos de detección temprana de posibles riesgos, como inspecciones regulares y monitoreo constante de las condiciones del subsuelo. La colaboración entre las diferentes dependencias gubernamentales y la participación ciudadana son fundamentales para lograr una solución efectiva y duradera a este problema que afecta a la Ciudad de México





lasillarota / 🏆 52. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Socavón Gustavo A. Madero CDMX Accidente Infraestructura

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Buscan a Salvador de León desaparecido en Francisco I. Madero a bordo de auto azulEl hombre de 31 años fue visto por última vez el 16 de septiembre; tiene cicatriz en la frente, malformaciones en las manos y fractura en el brazo izquierdo

Leer más »

Buscan a Salvador de León desaparecido en Francisco I. Madero a bordo de auto azulEl hombre de 31 años fue visto por última vez el 16 de septiembre; tiene cicatriz en la frente, malformaciones en las manos y fractura en el brazo izquierdo

Leer más »

Detienen a tres policías municipales de Francisco I. Madero por suministro de narcóticosLa Fiscalía de Coahuila arrestó a tres agentes de policía en Francisco I. Madero por su presunta participación en el suministro de narcóticos. Los detenidos, identificados como William “N”, Néstor “N” y Alondra “N”, pertenecían a la corporación municipal de seguridad. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública coordinaron la investigación, y los elementos fueron dados de baja de la institución. La Secretaría reafirmó su política de 'Cero Tolerancia' contra delitos relacionados con narcóticos.

Leer más »

“Las letras de Gustavo Cerati no eran incriminantes”, ¿qué significa esta tendencia de TikTok?El cantante argentino estuvo en una polémica tras el hallazgo de restos óseos en una de las casas donde vivió

Leer más »

Cae asesino del abogado Gustavo Delgado Muñoz en LeónGustavo Delgado Muñoz fue uno de los abogados asesinados con horas de diferencia en Guanajuato el pasado 11 de septiembre

Leer más »

Ciudad de México: Propuesta para incluir la pobreza energética en la Ley AmbientalLa diputada Paula Pérez del Partido Verde propone modificar la Ley Ambiental de la Ciudad de México para reconocer la pobreza energética y garantizar el acceso a servicios energéticos básicos para todos los ciudadanos. La iniciativa busca generar diagnósticos, diseñar políticas públicas y priorizar soluciones en zonas vulnerables para una transición energética justa.

Leer más »