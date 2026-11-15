Camilo Séptimo honra a Honas asesinado con canción Kundalini y revela detalles del crimen

La banda Camilo Séptimo rinde homenaje póstumo a su tecladista Honas, víctima de un multihomicidio en Atizapán. La nueva canción Kundalini refleja el dolor y la búsqueda de justicia tras la tragedia del 1 de septiembre de 2026.

La agrupación musical Camilo Séptimo ha lanzado oficialmente su nuevo tema musical, intitulado Kundalini, como un emotivo tributo póstumo a su emblemático tecladista y compositor, conocido artísticamente como Honas, y a su familia. Este trabajo artístico surge en respuesta a la trágica muerte de los miembros de la banda, quienes perdieron la vida en un multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2026 en Atizapán de Zaragoza, ubicado en el Estado de México.

Significado espiritual y emocional de Kundalini

Kundalini representa un profundo gesto de duelo por parte de la agrupación, buscando transformar la dolorosa ausencia del músico en una forma de permanencia artística y espiritual. La canción no funciona únicamente como una despedida, sino que expresa la incapacidad de aceptar que alguien con quien se compartieron tantas experiencias ya no estará físicamente presente. Las primeras estrofas revelan una fractura emocional severa, describiendo la sensación de que algo se rompe fundamentalmente cuando una persona se marcha, dejando al descubierto la vacuidad que deja tal partida.

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El título de la obra hace referencia directa a tradiciones espirituales de la India, donde este término representa una energía vital inmensa vinculada con el despertar de la conciencia humana. La banda toma esta imagen ancestral para construir una poderosa metáfora sobre la trascendencia del alma de Honas. A través de la letra, Camilo Séptimo parece buscar respuestas ante la pérdida irreparable, una situación que rebasa cualquier explicación racional y deja a los sobrevivientes con la necesidad de dar sentido a un acto de violencia innegociable.

Detalles del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza

La vida de Honas, cuyo nombre completo es Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, quedó marcada para siempre por una tragedia brutal que ocurrió dentro de su departamento en el fraccionamiento Grand Viure, situado en la zona residencial Bosque Esmeralda. El crimen no se limitó a su persona, sino que alcanzó también a su familia inmediata: su esposa Ana Paula, quien en ese momento tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de apenas tres años de edad; y Aleyda Romero, una joven de 21 años que laboraba junto a ellos.

Un hijo de la pareja, de seis años de edad, logró sobrevivir al ataque violento y fue encontrado en la escena sin sufrir lesiones físicas. Desafortunadamente, también perdió la vida una de las mascotas de la familia en el suceso. Lo que al principio parecía ser una reunión rutinaria entre conocidos se transformó rápidamente en una escena de violencia extrema, dejando un saldo devastador que conmocionó a la comunidad local y a los seguidores del grupo musical.

Investigación, detenidos y motivos económicos

Según la reconstrucción de los hechos elaborada por la Fiscalía mexiquense, Diego Sebastián "N", socio de confianza de Honas, habría aprovechado la relación de cercanía para ingresar al residencial sin levantar sospechas iniciales. Las investigaciones policiales señalaron que el ataque violento fue planeado conjuntamente con Gerardo "N", quien presuntamente participó directamente en la ejecución de los hechos criminales contra la familia Meléndez Romero.

La principal línea de investigación apuntó firmemente a un móvil económico claro y definido. Los sospechosos buscaban obtener una importante cantidad de dinero en criptomonedas, específicamente activos relacionados con inversiones en bitcoins, que creían que Meléndez tenía bajo su resguardo personal. Este motivo financiero sugiere que el crimen fue premeditado y ejecutado con un objetivo pecuniario específico, utilizando la confianza del músico como herramienta para el asalto.

Últimos momentos y medidas judiciales

Uno de los detalles más estremecedores revelados por la investigación fue la advertencia que Honas dio a un amigo poco antes de ingresar a su departamento. Al llegar al fraccionamiento, el músico le solicitó que lo esperara abajo y que, si no respondía a sus comunicaciones, solicitara ayuda de inmediato. Su acompañante declaró que percibió un claro temor en las palabras del músico, lo que indica que era consciente del peligro inminente.

Cuando Honas perdió comunicación con su amigo, este acudió a pedir auxilio a los responsables de seguridad del residencial, pero para entonces la tragedia ya se había consumado. La Fiscalía reconstruyó los movimientos de todos los involucrados mediante cámaras de vigilancia, testimonios y otros indicios recabados en el lugar de los hechos. Las investigaciones avanzaron con celeridad, permitiendo detener a Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" por su probable participación en el multihomicidio.

El 5 de septiembre, una jueza determinó imponer prisión preventiva a los dos detenidos mientras continuaba el procedimiento penal correspondiente. La Fiscalía mexiquense les atribuyó posibles delitos relacionados con el homicidio múltiple, la interrupción del embarazo y la crueldad animal. Aunque las investigaciones apuntaron a un robo como móvil principal, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales finales en un proceso que busca justicia para las víctimas.